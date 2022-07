iOS 15 hangi telefonlara gelecek, yenilikleri neler?

İOS 15 Public beta nasıl indiriliyor?







İOS 15’de hangi yenilikler var?

Apple Wallet’e kimlik eklenebiliyor!

İOS 15’in geldiği telefonlar hangileri?

Apple’dan beklenen müjdeli haber geldi. Temmuz ayı içerisinde açık beta sürecinin başlatılacağı sözünü veren Apple, kullanıcılara sürpriz yaptı. İOS 15 ile İpadOS 15 betası, kullanıcıların beklediğinden daha erken yayınlandı. Peki, İOS 15 hangi telefonlara gelecek, yeniliklere neler? Detaylar haberimizin devamında…İOS cihazınızdan safari tarayıcısıyla beta.apple.com/profile adresine giriş yapın. Apple hesabınız ile giriş yaptıktan sonra yapılandırmayla ilgili profili indirin. İOS 15 beta yapılandırma profilini yükleme işlemi sonrasında telefonunuz tekrar başlatılacaktır.Ayarlardan güncelleme alanına giriş yaptığınızda İOS 15 Public beta sürümü karşısına çıkacak. Şartlarla koşulları kabul etmeniz sonrasında beta sürümünü indirerek, telefonunuza yükleme işlemini yapabilirsiniz.Apple’ın geçtiğimiz sonbahar ayında açıkladığı uzaysal ses sistemi (spatial audio) yeni İOS 15 ile beraber Facetime’a giriyor. Apple’daki görüntülü konuşma platformlarından Facetime uygulamasında etkileşimdeki gerçeklik artırılacak. Şirket tarafından ortaya atılan iddia doğrultusunda konuşma yaptığınız kişiyle aynı oda içerisinde gibi hissedeceksiniz. Konuştuğunuz kişinin konumu sizin ekranınıza bir ikon olarak yer alacak ve sesi bulunduğu pozisyon doğrultusunda devamlı olarak değişiklik gösterecek. Aynı zamanda makine öğrenmesi ile desteklenecek olan Facetime dışarıdan gelecek seslerin önüne geçerek oldukça net olarak iletişiminize aracılık yapacak. İOS 15, grup konuşmalarındaki fotoğraf paylaşımlarına kolaj özelliği getiriyor. Apple News bölümündeyse sizin ile paylaşılan bağlantılar ayrı olarak listeleniyor. Aynı özellik fotoğraflara da getiriliyor ve gönderilmiş olan fotoğrafları da ayrı olarak görebiliyorsunuz.Özellik ile bildirimlere de yeni bir tasarlama getirildi. Yollayan bireyin fotoğrafı veya uygulamanın ikona daha büyük oluyor. Aynı zamanda Apple birikmiş bildirimler adına bildirim özeti özelliğini de çıkartıyor. Focus ismi verilen yeni özellik ile Apple odaklanma özelliğini artırmaya karar verdi. Focus özelliğiyle gereksiz gördüğünüz bildirimlerinizi sessize alabileceksiniz. Telefonunuzu iş moduna aldığınız zaman iş bildirimleri haricinde diğer bildirimler sessize alınmış olacak.Apple Wallet’e binanızın açılış kodunu ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca otele gittiğinizde odanın giriş kartını cihazınıza aktarabiliyorsunuz. Kimliğinizin şifre olan bir kopyasını da Apple Wallet’a tutabileceksiniz.- iPhone 12 Mini - iPhone 12 - iPhone 12 Pro - iPhone 12 Pro Max - iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max - iPhone SE 2020 - iPhone X - iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone XR - iPhone 7 - iPhone 7 Plus - iPhone 8 - iPhone 8 Plus - iPhone 6S - iPhone 6S Plus - iPhone SE - iPod Touch (7. jenerasyon)