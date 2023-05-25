iOS 17, widget desteği ile iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor!







iOS 17 İLE İPHONE AKILLI EKRAN OLARAK KULLANILABİLİR







Apple, iOS 17'yi 5 Haziran'da WWDC 2023'te duyurmak için hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin birçok özelliği sızdırılırken, akıllı ekranlarda benzer deneyim sunacağı da ilk kez ortaya çıkarıldı. Bloomberg, iOS 17'nin widget desteğini artırıp Bloomberg, iOS 17'nin widget desteğini artırıp akıllı ekran gibi kullanılacağını iddia ediyor.Bloomberg, iOS 17'nin en önemli özelliklerinden birinin iPhone'unuzu akıllı ekrana dönüştürmeye yarayan kilit ekranı yenilemesi olduğunu bildiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların şunları yapmasına izin verecektir: "Takviminizi, bildirimlerinizi ve alarmlarınızı kilit ekranından kontrol edebilirsiniz." iOS 17 güncellemesinin Amazon Echo Show ile Google Nest Hub olarak bilinen bazı popüler cihazların görünümünü ve verdiği hissi iPhone'a taşıyacağı söylendi. Bloomberg'e göre bu yeni özellik, iPhone'unuzu eğdiğinizde kilit ekranını dinamik ve aynı zamanda bilgilendirici bir arayüze dönüştürüyor. Kullanıcılar, cihazlarının kilidini açmadan da bazı önemli bilgilere erişebilir.Aslında Google zaten benzer bir kilit ekranını sunmuştu. Android 10'da açıklanan özelliklerle birlikte birçok özelliği hala görüntüleyemiyoruz. Yani Apple, Amazon Fire tabletinin bir benzerinin tasırmıyla ilgili çalışma yapıyor. iOS 17'de etkileşimli kilit ekranlarının kullanıma sunulması, Apple'ın akıllı ev teknolojisine olan bağlılığını göstermektedir. Şirket, akıllı ekranlar ile birlikte diğer cihazları entegre ederek kullanıcılara çok daha fazla ekosistem sunmayı vaat ediyor. iOS 17 güncellemesine ayrıca Apple'ın watchOS'ta widget merkezli büyük tasarım değişiklikleri yapması da bekleniyor.