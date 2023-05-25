TEKNOLOJİ
25 Mayıs 2023 - 13:08

iOS 17, widget desteği ile iPhone'ları baştan aşağı değiştiriyor!

5 Haziran'da Apple'ın WWDC23 etkinliğinde. iOS 17, iPadOS 17 gibi güncellenmiş işletim sistemi tanıtılacak. . iOS 17 sızıntıları henüz durmadı, ancak lansmandan hemen önce başka bir büyük yenilik ortaya çıktı. iOS 17, iPhone'unuzu akıllı bir ekrana dönüştürüleceği söylenirken Apple, yeni gncelleme ile kilit ekranını daha da verimli bir hale getireceği öğrenildi. İşte detaylar..

TEKNOLOJİ
25 Mayıs 2023 - 13:08
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
iOS 17, widget desteği ile iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor!


Apple, iOS 17'yi 5 Haziran'da WWDC 2023'te duyurmak için hazırlanıyor. Yeni işletim sisteminin birçok özelliği sızdırılırken, akıllı ekranlarda benzer deneyim sunacağı da ilk kez ortaya çıkarıldı. Bloomberg, iOS 17'nin widget desteğini artırıp Bloomberg, iOS 17'nin widget desteğini artırıp akıllı ekran gibi kullanılacağını iddia ediyor.

iOS 17, widget desteği ile iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor

iOS 17 İLE İPHONE AKILLI EKRAN OLARAK KULLANILABİLİR



Bloomberg, iOS 17'nin en önemli özelliklerinden birinin iPhone'unuzu akıllı ekrana dönüştürmeye yarayan kilit ekranı yenilemesi olduğunu bildiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların şunları yapmasına izin verecektir: "Takviminizi, bildirimlerinizi ve alarmlarınızı kilit ekranından kontrol edebilirsiniz."

iOS 17 güncellemesinin Amazon Echo Show ile Google Nest Hub olarak bilinen bazı popüler cihazların görünümünü ve verdiği hissi iPhone'a taşıyacağı söylendi. Bloomberg'e göre bu yeni özellik, iPhone'unuzu eğdiğinizde kilit ekranını dinamik ve aynı zamanda bilgilendirici bir arayüze dönüştürüyor. Kullanıcılar, cihazlarının kilidini açmadan da bazı önemli bilgilere erişebilir.

iOS 17, widget desteği ile iPhone’ları baştan aşağı değiştiriyor

Aslında Google zaten benzer bir kilit ekranını sunmuştu. Android 10'da açıklanan özelliklerle birlikte birçok özelliği hala görüntüleyemiyoruz. Yani Apple, Amazon Fire tabletinin bir benzerinin tasırmıyla ilgili çalışma yapıyor.

iOS 17'de etkileşimli kilit ekranlarının kullanıma sunulması, Apple'ın akıllı ev teknolojisine olan bağlılığını göstermektedir. Şirket, akıllı ekranlar ile birlikte diğer cihazları entegre ederek kullanıcılara çok daha fazla ekosistem sunmayı vaat ediyor. iOS 17 güncellemesine ayrıca Apple'ın watchOS'ta widget merkezli büyük tasarım değişiklikleri yapması da bekleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ