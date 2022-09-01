YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:44

İpeksi Festival Koza Alımıyla Başladı

Osmanlı döneminde Avrupa saraylarını süsleyen Bursa İpeğini yeniden dünya vitrinine çıkarmak hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali”, yaklaşık 6 asırlık Koza Han’da temsili koza alım-satımı ile başladı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:44
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İpeksi Festival Koza Alımıyla Başladı


Osmanlı döneminde Avrupa saraylarını süsleyen Bursa İpeğini yeniden dünya vitrinine çıkarmak hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali”, yaklaşık 6 asırlık Koza Han'da temsili koza alım-satımı ile başladı.


Tarihi ipek yolunun Anadolu'daki son durağı olan, Osmanlı döneminde başta Topkapı olmak suretiyle dünya saraylarını süsleyen ipek halı ve kumaşlar üreten Bursa, yaklaşık 2 asır sonra dünyaca ünlü ipeğiyle yeniden vitrine çıkıyor. 15'inci yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgahta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa'da, özellikle Gümrük Birliği'ne girişle birlikte ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün dikkat çeken parçalarından bir tanesi olan ipekçilik tarihin tozlu raflarında yerini alırken, Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı'nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa'nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa İpeğini yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürüyor. ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesi çerçevesinde 2015 yılında Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ni açan, kırsal bölgelerde koza üretimini destekleyip ipek üretimi ve halı dokuma atölyeleriyle üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, beğeniye sunmak hedefiyle düzenlendiği Uluslararası Kozadan Kumaşa İpek Festivali'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdi.




Koza, atlarla getirildi


Festival çerçevesinde, yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan ve Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan Koza Han, koza mezadına ev sahipliği yaptı. Tarihi hanın kapısından atlarıyla giren temsili tüccarların alım-satım canlandırması, vatandaşları asırlar öncesine götürdü. Yaş ve kuru koza fiyatlarının ilan edilmesinin ardından mezat başlarken, pazarlıklara Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Buradaki etkinliğin ardından festivalin açılış töreni, Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirildi. Alanda hazırlanan çadır ve stantlarda yapılan ipek ürünler konusu ile ilgili atölye çalışmaları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birden fazla davetlinin katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı'ya başkentlik yapmış, uygarlıkların kesişme noktası olan Bursa'nın ‘geleceğini şekillendirmek üzere yola çıkanlara' ilham veren şehir olduğunu vurguladı. Her kentin kendine özgü sembol değerleri olduğunu ama Bursa'nın sembollerinin saymakla bitmeyeceğini idda eden Başkan Aktaş, “Bursa'nın tarihsel varlığını sadece yapılarla sınırlamak mümkün değildir. Ticari geleneği ve bu geleneğin yansıması olan çarşıları, esnaf ve zanaat kültürü var. Örneğin bugün bizleri burada bir araya getiren, bir Asya simgesi iken uzun yollar aşıp Bursa'nın simgesi duruma gelen ipeğimiz. Osmanlı döneminde Topkapı başta olmak suretiyle Avrupa saraylarını süsleyen Bursa ipeği, o kadar değerliymiş ki; Çin ve İran ipeklerinden vergi alan Avrupa, Bursa ipeğinden hiçbir zaman vergi almamış. Türk kültürünün dikkat çeken değerlerinden olan Bursa İpeğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için gayret gösteriyoruz” dedi.


Türkiye'de ilk ve tek


Büyükşehir Belediyesi olarak 2015 yılında BUSMEK bünyesinde Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezini açtıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Türkiye'de ilk ve tek olan yerli kozadan yerli ipek sadece Bursa'da üretiliyor. Dut ağacı ekiminden eski ipek atölyelerinin parlak günlerine döndürülmesine kadar, Bursa'da ipekböcekçiliğinin tekrar zirveye taşınmasını hedefliyoruz. Bunun yanında Büyükorhan'ın Kınık, Sarnıç ve Karaağız ile Keles'in Sorgun mahallelerinde ipek üretimi ile halı dokuma atölyeleri hizmet veriyor. Ayrıca bu yıl İznik'in Derbent Mahallesi'nde el dokumaları atölyesi kurularak faaliyete başladı. Bursamızın ‘halk üniversitesi' konumunda olan BUSMEK marifetiyle, her yıl aynı dönemde geleneksel olarak tekrarlanan koza hasadını bir festival ile kutlayıp, Bursa ipeğini daha sık kişiye duyurarak farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Azerbaycan, Kırgızistan ve KKTC'den sanatçılarımızın da katıldığı festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği Başkanı Ünal Şıpka da derneği 2012 yılında kurduklarını ve ipeğin yeniden eski günlerine dönebilmesi amacıyla kısa, uzun vadede yapılacak çalışma programını belirlediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Umurbey'de kurduğu İpek Üretim ve Tasarım Merkezinin uzun vadeli planlarının öne çıkan parçalarından bir tanesi olduğunu söz eden Şıpka, “İnşallah bundan sonraki yolculuğumuzda Büyükşehir'in koluna girerek, birlikte yol alacağınızı ümit ediyorum” diyerek konuşmasını belirtti.


Açılış töreninin ardından stantları gezen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, bundan sonra Tayyare Kültür Merkezi'nde yabancı sanatçılar tarafından hazırlanan ipekle ilgili ürünler sergisini gezdi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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