iPhone 11-12-13-14 fiyatları yarıya iniyor! Telefon almak için o tarihi bekleyen vergisiz, ÖTV'siz alacak







IPHONE FİYATLARI NE KADAR?











Öğrencilere yönelik olarak cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklayan Başkan Erdoğan'ın duyurusu sonrasında, iPhone 11, 12, 13, 14 gibi cihazlar hakkında aramalar hız kazandı. Vergisiz fiyatları ve fiyat karşılaştırmaları gibi konular, arama motorlarında sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Detaylı fiyat listesi ve güncel bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.Apple tarafından satışa sunulan iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, Türkiye'deki vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun, vergilerle birlikte fiyatı yaklaşık 19 bin 650 TL gibi bir rakama yükseliyor. Vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) gibi vergiler alınıyor. Bu nedenle, iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlar Türkiye'de vergilerle birlikte yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.iPhone 14 Pro 128 GB modelinin fiyatı 41.999 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Vergisiz fiyatı ise 21.383 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Kültür Bakanlığı payı (yüzde 1) 214 Türk Lirası, TRT bandrolü (yüzde 10) 2.138 Türk Lirası, ÖTV (yüzde 50) 11.867 Türk Lirası ve KDV (yüzde 18) 6.408 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Toplamda yüzde 96.65 oranında vergi alınmakta ve vergisiz fiyatı 27.996 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. iPhone 14 Pro Max 128 GB modelinin fiyatı 45.999 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Vergisiz fiyatı ise 23.414 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır. Kültür Bakanlığı payı (yüzde 1) 234 Türk Lirası, TRT bandrolü (yüzde 10) 2.341 Türk Lirası, ÖTV (yüzde 50) 12.995 Türk Lirası ve KDV (yüzde 18) 7.017 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Toplamda yüzde 96.65 oranında vergi alınmakta ve vergisiz fiyatı 30.665 Türk Lirası olarak hesaplanmaktadır.