iPhone 11 ve Playstation 5 en ucuz fiyatıyla BİM'de! Büyük teknoloji indirimi başladı: Kapış kapış satılıyor!

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BİM market’ ten müşterilerine muhteşem bir kampanya haberi geldi. BİM market hepimizin en çok ihtiyacı olan teknoloji ürünleri için kampanya düzenlediğini açıkladı. Detaylar haberimizde…12 Nisan 2023 tarihinden itibaren satışa çıkarılacak olan ve sadece BİM marketin cep telefonu uygulamasına özel Aktüel indirim kataloğunda olan ürünler için detaylar haberimizde...Türkiye'nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan BİM'in son ürün kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki cazip indirimleri kaçırmamak için BİM aktüel broşür içeriğini takip edin. Uygulamaya özel BİM Kataloğu'ndaki 2023 aktüel ürünleri arasında bu hafta sizi neler bekliyor görün.Fakir Thorplex Mutfak Robotu 4.499 Türk Lirası Fakir Powermix Blender 2.799 Türk LirasıFakir Kaave Uno Pro Türk Kahvesi Makinesi 1.699 Türk LirasıFakir Cookwell 2000 Elektrikli Izgara 1.599 Türk Lirası Fakir Rubra Ekmek Kızartma Makinesi 1.099 Türk Lirası Fakir Diamond Saç Kurutma Makinesi 599 Türk LirasıIphone 11 Cep Telefonu 64 GB 15.950 Türk Lirası.Xiaomi Redmi Note 11 Cep Telefonu 6/128 GB 6.650 Türk Lirası.LG 43'' 4K Smart UHD TV 8.950 Türk Lirası.