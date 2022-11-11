TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 10:53

iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!

Çin'de yeniden etkisini göstermeye başlayan koronavirüs, Apple'ı oldukça zor durumda bıraktı. Bu durumda iPhone 14 Pro üretimi büyük darbe alırken üretimin durudurulduğu bildirildi.

TEKNOLOJİ
11 Kasım 2022 - 10:53
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iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!


Çin'deki etkisini artıran koronavirüs salgını, Apple'ı özellikle sert vurdu. Bu noktada iPhone 14 Pro'nun üretiminin de durudurulmasına karar verildi.

Apple, bir süredir Çin'deki üretim merkezleriyle sorun yaşıyor. Çin'deki bir fabrikada 'karantina skandalı'nın ardından işçiler isyan etti. Olay devam ederken kırmızı alarm verildi. Apple'ın Çin'deki en büyük ortaklarından biri olan Foxconn, üretimi hızlandırarak tamamladı.



iPHONE 14 PRO'DA ÜRETİM DURDURULDU

Apple bu olaydan sonra üretim hattının yönünü değiştirmek istiyor. Şirket, üç ila beş yıl içinde tamamen Tayland'a konsantre olmayı planlıyor. Ayrıca şirketin, Hindistan'ın Tata Group ve sözleşmeli üreticileri Pegatron veya Wistron'daki üretim payını artırması bekleniyor. Şirket, Çin'i zamanında terk etmeye çalışırken büyük sorunlarla karşılaştı.

iPHONE 14 PRO'DA ÜRETİM DURDURULDU

Apple, kısa süre önce Çin fabrikalarına iPhone 14 ve 14 Plus'ı üretmeyi bırakmalarını istedi. . Bu kararın arkasında iPhone 14 Pro'nun artan üretimi vardı. Bu iPhone 14 Pro çok popülerdi ve Apple'ın satışlarından memnundu.

iPHONE 14 PRO'DA ÜRETİM DURDURULDU

Yeni bir rapora göre Foxconn, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapandı. iPhone 14 Pro'nun üretimi de otomatik olarak durduruldu. Bunun nedeni Foxconn'un Apple'dan büyük bir siparişi yerine getirmek zorunda kalmasıydı. Bu, Apple'ı gelecekteki siparişler ve gönderiler için başka planlar yapmaya zorlayacaktır.

iPhone 14 serisinin üretim zamanlamasında sorun olduğu haberi havada uçuştu ve serinin çıkışı ertelendi. Çin'in en büyük Apple ortaklarından biri olan Foxconn, üretimi tamamlamak ve seriden en iyi şekilde yararlanmak için çok çalıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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