Apple'ın geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri çok daha güçlü GPU'lara sahip olacak, ancak bazı sorunlar nedeniyle A16 Bionic işlemci bazı özelliklerden yoksun. The Information tarafından alıntılanan bir rapora göre, ışın izleme teknolojisinin planlanan konuşlandırılmasıyla A16 Bionic işlemciyi oluştururken daha önce hiç görülmemiş sorunlar yaşandı, ancak diğer iyileştirmelerin eklenmesi bekleniyor. Bu nedenle GPU tarafında mevcut sistemler tercih edildi.
TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 19:26
iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: İşlemcisinde sorun aşılamadı!
Apple'ın birkaç ay önce duyurduğu iPhone 14 serisi ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıkarıldı. Raporda işlemcisinde yaşanan sorunun açılamadığı ve bu yüzden bazı özeliklerin eklenemediği belirtildi.
TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 19:26
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