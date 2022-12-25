TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 19:26

iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: İşlemcisinde sorun aşılamadı!

Apple'ın birkaç ay önce duyurduğu iPhone 14 serisi ile ilgili yeni bir rapor ortaya çıkarıldı. Raporda işlemcisinde yaşanan sorunun açılamadığı ve bu yüzden bazı özeliklerin eklenemediği belirtildi.

TEKNOLOJİ
25 Aralık 2022 - 19:26
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iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: İşlemcisinde sorun aşılamadı!


Apple'ın geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri çok daha güçlü GPU'lara sahip olacak, ancak bazı sorunlar nedeniyle A16 Bionic işlemci bazı özelliklerden yoksun.

The Information tarafından alıntılanan bir rapora göre, ışın izleme teknolojisinin planlanan konuşlandırılmasıyla A16 Bionic işlemciyi oluştururken daha önce hiç görülmemiş sorunlar yaşandı, ancak diğer iyileştirmelerin eklenmesi bekleniyor. Bu nedenle GPU tarafında mevcut sistemler tercih edildi.



iPhone 14 serisi

İPHONE 14 PRO ve PRO MAX MODELLERİNDE DAHA GÜÇLÜ GPU'lar OLABİLİR

A15 Bionic ve A16 Bionic işlemciler arasında önemli bir performans farkı olmamasında işlemcilerin geliştirilmesi sırasında yaşanan aksaklıklar da etkili oluyor. A16 Bionic işlemci, tasarım kusurları ve kusurların geç tespit edilmesi nedeniyle olması gerektiği kadar güçlü olamadı.

 The Information tarafından bildirildiği üzere, grafik tarafındaki bu sorun, ekibin yeniden düzenlenmesine bile yol açtı. Apple, 2023 yılı içerisinde A17 Bionic işlemcinin GPU tarafında söz konusu gelişmeleri sunmayı hedefliyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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