İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ - FİYATI







IPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ - FİYATI

Iphone 14 Türkiye fiyatları ve satış tarihi

İPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ - FİYATI

Apple Watch 8 Serisi özellikler ve fiyatı

Airpods Pro Özellikler- Fiyatı

Iphone 14, Iphone 14 pro, Iphone 14 pro max olan yeni telefonlarını herkese sundu. Telefon dışında kulaklık ve Watch 8 serisini de tanıttı. Görüntüsü ile ilgi geçen telefonların Türkiye'ye ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor.Iphone kullanıcısının fazla olduğu herkes tarafından bilinir. Iphone telefonlara sahip olmak isteyen vatandaşlar ise bu haberin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Apple'ın daha önceden tarih vermesiyle 7 Eylül'de yayınlanacağı biliniyordu. Teknoloji meraklıları bugün internette telefonlarla alakalı bilgi edinmek için araştırmaya başladı. İşte beklenen telefonlar, kulaklık ve akıllı saatler...•5 farklı renk özelliği •A15 Bionic işlemci •128 GB depolama alanı •Uydu üzerinden yardım çağrısı özelliği •12 MP ana kamera •Ön kamera 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığı •Action modu iPhone 14'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlendi.•Ekran: 6.7 inç Super Retina XDR •İşlemci: A15 Bionic •İşletim Sistemi: iOS 16 •RAM: 6 GB •Depolama: 128-256-512 GB •Ön Kamera: 12 MP •Arka Kamera: 12 MP + 12 MP •Batarya: 4.323 mAh (25W hızlı şarj) Pro'nun fiyatı 999 dolarken Pro Max ise 1099 dolar olarak açıklandı.Apple Iphone cihazlarını tanıttıktan sonra ne zaman satışa çıkarılacağı meraklıları tarafından merak ediliyordu. Türkiye için ise 16 Eylül'de ön sipariş, 23 Eylül'de ise satış yapılacağı belirtildi. Iphone telefonların fiyatları ise Iphone 14 için 30.000TL, İphone 14 Plus için 39.000, İphone 14 Pro Plus için ise 43.000 TL'den satılacağı tahmin ediliyor.•Ekran: 6.7 inç boyut, Super Retina XDR, True Tone •İşlemci: A15 Bionic, •Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Sabit video çekimi •Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – 1080p ağır çekim video desteği •Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), Gece Modu •Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 1080p ağır çekim video desteği Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB •Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X) •Batarya: 4.323 mAh •İşletim sistemi: iOS 16 • 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı •Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri Plus fiyatı ise 899 dolar olarak duyuruldu.Apple Watch yeni bir teknoloji ve gelişim ile karşımıza çıktı. Artık gün boyu apple saatler kullanılabilecek. Telefonlarda olan düşük pil modu Apple Watch 8 serisi içinde getirildi. Watch Ultra başlangıç fiyatı: 27.999 TL Watch Series 8 başlangıç fiyatı: 9.299 TL Watch SE 2 başlangıç fiyatı: 5.999 TLKablosuz Airpods kulaklıklar ilk çıktığından beri büyük ilgi görmüştü. Iphone kullanıcıları bu kulaklıklar için ön sipariş oluşturmuştu. Yeni Airpodslarını tanıtan Apple artık pil ömrünün daha uzun olacağını söyledi. Ülkemizde ise satışı 5.399 olarak tahmin ediliyor.