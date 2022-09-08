TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 01:24

İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları

Iphone her sene olduğu gibi bu sene Eylül ayında yeni teknoloji ile tasarladığı ürünlerini dünyaya tanıttı. Yoğun ilgi gören Iphone ürünlerinin fiyatları ise merak konusu oldu.

TEKNOLOJİ
08 Eylül 2022 - 01:24
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları


Iphone 14, Iphone 14 pro, Iphone 14 pro max olan yeni telefonlarını herkese sundu. Telefon dışında kulaklık ve Watch 8 serisini de tanıttı. Görüntüsü ile ilgi geçen telefonların Türkiye'ye ne zaman satışa sunulacağı merak ediliyor.

Iphone kullanıcısının fazla olduğu herkes tarafından bilinir. Iphone telefonlara sahip olmak isteyen vatandaşlar ise bu haberin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Apple'ın daha önceden tarih vermesiyle 7 Eylül'de yayınlanacağı biliniyordu. Teknoloji meraklıları bugün internette telefonlarla alakalı bilgi edinmek için araştırmaya başladı. İşte beklenen telefonlar, kulaklık ve akıllı saatler...

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ - FİYATI



•5 farklı renk özelliği

•A15 Bionic işlemci

•128 GB depolama alanı

•Uydu üzerinden yardım çağrısı özelliği

•12 MP ana kamera

•Ön kamera 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığı

•Action modu

iPhone 14'ün fiyatı 799 dolar olarak belirlendi.
Iphone 14pro plus satışta

IPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ - FİYATI

•Ekran: 6.7 inç Super Retina XDR

•İşlemci: A15 Bionic

•İşletim Sistemi: iOS 16

•RAM: 6 GB

•Depolama: 128-256-512 GB

•Ön Kamera: 12 MP

•Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

•Batarya: 4.323 mAh (25W hızlı şarj)

Pro'nun fiyatı 999 dolarken Pro Max ise 1099 dolar olarak açıklandı.

Iphone 14 Türkiye fiyatları ve satış tarihi

Apple Iphone cihazlarını tanıttıktan sonra ne zaman satışa çıkarılacağı meraklıları tarafından merak ediliyordu. Türkiye için ise 16 Eylül'de ön sipariş, 23 Eylül'de ise satış yapılacağı belirtildi. Iphone telefonların fiyatları ise Iphone 14 için 30.000TL, İphone 14 Plus için 39.000, İphone 14 Pro Plus için ise 43.000 TL'den satılacağı tahmin ediliyor.

İPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ - FİYATI

•Ekran: 6.7 inç boyut, Super Retina XDR, True Tone

•İşlemci: A15 Bionic,

•Ana Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Sabit video çekimi

•Ana Kamera Video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – 1080p ağır çekim video desteği

•Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), Gece Modu

•Ön Kamera Video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 1080p ağır çekim video desteği Depolama: 128GB/ 256GB/ 512GB

•Bellek: 6GB RAM (LPDDR4X)

•Batarya: 4.323 mAh

•İşletim sistemi: iOS 16

• 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık, uydu bağlantısı

•Yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri

Plus fiyatı ise 899 dolar olarak duyuruldu.
Apple Watch 8 serisi

Apple Watch 8 Serisi özellikler ve fiyatı

Apple Watch yeni bir teknoloji ve gelişim ile karşımıza çıktı. Artık gün boyu apple saatler kullanılabilecek. Telefonlarda olan düşük pil modu Apple Watch 8 serisi içinde getirildi.

Watch Ultra başlangıç fiyatı: 27.999 TL

Watch Series 8 başlangıç fiyatı: 9.299 TL

Watch SE 2 başlangıç fiyatı: 5.999 TL

Airpods Pro Özellikler- Fiyatı

Kablosuz Airpods kulaklıklar ilk çıktığından beri büyük ilgi görmüştü. Iphone kullanıcıları bu kulaklıklar için ön sipariş oluşturmuştu. Yeni Airpodslarını tanıtan Apple artık pil ömrünün daha uzun olacağını söyledi. Ülkemizde ise satışı 5.399 olarak tahmin ediliyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu
MSKÜ TEKNOFEST’ten birincilik ödülü ile döndü
MSKÜ TEKNOFEST’ten birincilik ödülü ile döndü
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
İnternet kullanım süreleri artıyor
İnternet kullanım süreleri artıyor
Derslerde ve oyunlarda hızlanmak isteyen öğrencilere özel laptoplar
Derslerde ve oyunlarda hızlanmak isteyen öğrencilere özel laptoplar
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Instagram'a çocuk mahremiyeti ihlali için 405 milyon euro ceza kesildi!
Son Haberler
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı! Sahnenin altında kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı! Tunç Soyer açıklama yaptı
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser...
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak...
Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Bağ evinde aile faciası: 2 ölü
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş tutuklandı
'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş tutuklandı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da
Yusuf Demir ve Mathias Ross Galatasaray'da
Galatasaray'dan bir transfer daha! Sarı kırmızılılar Milot Rashica'yı renklerine bağladı
Galatasaray'dan bir transfer daha! Sarı kırmızılılar Milot Rashica'yı...
Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
Galatarasay genç yıldız Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ferencvaros maçı hazırlıklarını tamamladı
Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden söndürüldü
Osmaniye'de çıkan orman yangınında mutlu son! Yangın büyümeden...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hırvatistan'ı ziyaret etti!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak...