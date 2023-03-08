TEKNOLOJİ
08 Mart 2023 - 19:00

iPhone 15'in çıkmasını bekleyenler! Gizli bilgi sızdırıldı: Görenler şok oldu!

Neredeyse her sene yeni telefon modeli çıkan iPhone ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki iPhone 15 ile ilgili sızdırılan bilgiler nedir? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
08 Mart 2023 - 19:00
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iPhone 15'in çıkmasını bekleyenler! Gizli bilgi sızdırıldı: Görenler şok oldu!
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Tanıtımının yakın zamanda yapılması beklenen iPhone 15 modeli ile ilgili gizli bilgiler ortaya çıktı! Peki bu bilgiler nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

IPHONE 15 BİLGİLERİ SIZDIRILDI

Gelen son haberlere göre iPhone 15 modelinde kullanılması beklenen ön cam seti ortaya çıktı. Konu ile ilgili ilk açıklama TikTok Çin muadili Douyin'den alındığı öğrenildi. Paylaşılan videoda üç cam panel kullanıldığı belirtildi. 



iPhone 15 Bilgileri Sızdırıldı

Iphone 14 modelinde daha ince olduğu belirlenen panelin iPhone 15 Pro modelinde daha kalın olduğu fark edildi ve en büyüğü olduğu öğrenildi. Kullanılan panel daha kalın çerçevelere sahip ve iPhone 14 modelindeki çerçeve genişliğine neredeyse birebir benziyor. Bu panel eğer iPhone 15 modeline ait olursa bu da bir önceki modelle aralarında hiçbir fark olmadığı anlamına gelecektir. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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