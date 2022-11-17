TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 14:06

Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor

Apple'ın iPhone'larında, biri standart iPhone ve iPhone Plus modeliyle birlikte gelecek, diğeri ise Pro varyantlarında kullanılacak iki farklı USB-C portu sunabileceğine dair haberler alıyoruz.

TEKNOLOJİ
17 Kasım 2022 - 14:06
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Iphone 15 ve 15 Pro önemli bir değişikle geliyor


Gelecek yılın iPhone'unun neye benzeyeceğini tam olarak bilmesek de, son gelişmelere göre bir USB-C portu ile geleceği konuşuluyor. 

Bu iddialara bir çarpıcı bilgi daha eklendi 



Apple'ın iPhone'larında, biri standart iPhone ve iPhone Plus modeliyle birlikte gelecek, diğeri ise Pro varyantlarında kullanılacak iki farklı USB-C portu sunabileceğine dair haberler alıyoruz.

Teknoloji analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 15'te Lightning konnektöründen kesinlikle kurtulacak ve sonunda USB-C'ye geçecek. Ancak asıl ilginç olan ise Kuo'nun Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone'larında iki farklı USB-C portu kullanacağını bildirmesi. 

Kuo'ya göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın standart bir USB-C portuna sahip olacak ve kablolu aktarım hızlarının mevcut Lightning konnektörü ile aynı olacak. iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ise 2 USB-C portu ile gelecek ve çok daha yüksek bir aktarım hızlına sahip olacak.

iphoneda önemli değişiklik

Ne olmuştu?

Kullanıcıların bir süredir iPhone'da bulunan aktarım hızları konusunda şikayetçi oldukları düşünüldüğünde bu oldukça önemli bir haber. Apple'ın Lightning konektörü ilk olarak 2012 yılında, Apple'ın iPod ürünleri tarafından popüler hale getirilen 30 pinli dock konektörünün yerini almıştı. Lightning konektörü kompakttı ve hepsinden önemlisi, şarj portuna her iki yönde de takılabiliyordu. Diğer telefonların microUSB kullandığı ve USB-C'nin 2015 yılına kadar telefonlarda görülmeye başlamayacağı düşünürsek, bu o zamanlar oldukça önemli bir avantajdı.

Lightning konnektörünün piyasaya sürülmesinden on yıl sonra, çoğu ürün USB-C kullanımına geçerken, Apple eksikliklerine rağmen Lightning konnektörüne bağlı kaldı. İster global regülasyonlar sebebiyle USB-C'yi benimsemeye zorlanmış olsun isterse bunu kendi isteğiyle yapmış olsun, USB-C'li iPhone 15'in büyük bir olay olacağını ve 2023'te geleceğini biliyoruz.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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