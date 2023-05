İphone 16 çıkmadan talipleri çoğaldı! Diğer modellerden farkı kullanıcıların dikkatini çekti!

IPHONE 16 IPHONE 12'YE ÇOK BENZEYECEK











Teknoloji devi Apple, her yıl yeni iPhone serilerini piyasaya sürerek kullanıcılarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Gelecek yılın beklentileri arasında yer alan iPhone 16 serisi için şimdiden bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.Bir Twitter kullanıcısının iddiasına göre, iPhone 16'nın kamera tasarımı, daha önce piyasaya sürülen iPhone 12'ye büyük bir benzerlik gösterecek. Bu durumda Apple, standart iPhone 16 modeliyle birlikte dikey kamera düzenine geri dönmüş olacak.Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da kullanıcılarına yeni iPhone serisini sunacak. Önümüzdeki yıl ise iPhone 16 serisiyle karşımıza çıkması bekleniyor. Apple, ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor ve her yeni iPhone modeliyle rekabeti artırmayı başarıyor. iPhone 16 serisiyle ilgili haberler sürekli olarak gündeme geliyor. Son olarak, Apple'ın iPhone 16 serisinde dikey kamera tasarımına geri dönme ihtimali konuşuluyor. Apple, iPhone serilerindeki kamera tasarımını iPhone 13 serisiyle değiştirmişti. Bu seriden sonra, akıllı telefonlardaki kameraları çapraz bir şekilde konumlandırmıştı. Apple'ın o dönemde neden böyle bir karar aldığı tam olarak bilinmese de bu değişikliğin iç bileşenlerin düzeniyle ilgili olduğu düşünülmüştü. Ancak, bir Twitter kullanıcısının eski kamera tasarımının geri dönebileceğini belirtmesiyle birlikte, Apple'ın henüz prototip üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve nihai modele kadar birçok değişiklik yapabileceği unutulmamalıdır. Apple cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 16 serisiyle ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasıyla birlikte, kullanıcılar ve teknoloji meraklıları heyecanlarını artırıyor. Apple'ın yenilikçi tasarımlarıyla ve güçlü özellikleriyle ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.