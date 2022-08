Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı

İphone 6S ve 6S Plus ne kadar?







Türkiye'de piyasaya sunulacağı konuşulan 6S ve 6S Pluslar için hazırlıklar başladı. İphone kullanıcıları yeni seri üzerine araştırmalara başlarken İphone 6S ve 6S Plus telefonlarının ne zaman çıkacağını ve fiyatını merak etmektedir. Bunun üzerine çok geçmeden Apple'den açıklama gecikmedi. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede satışa sunulan İphone 6S ve 6S Plus için satış fiyatı belli oldu. İphone 6S ve 6S Plus fiyatı ne kadar? İşte detaylar...25 Eylül'de Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede piyasaya sunulan iPhone 6S ve 6S Plus'ın ilk 3 günde 13 milyon adetten fazla satıldığını açıkladı. Bununla beraber Türkiye'de satışının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken tarih verildi. İphone'nin yeni serisi olan İphone 6 ve 6S 18 Ekim tarihinde satışa sunulmaktadır. İphone 6'nın fiyatı 3 bin 99 TL olurken İphone 6S Plus ücreti ise 6 bin 499 TL olarak belirlenmektedir.