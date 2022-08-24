Türkiye'de piyasaya sunulacağı konuşulan 6S ve 6S Pluslar için hazırlıklar başladı. İphone kullanıcıları yeni seri üzerine araştırmalara başlarken İphone 6S ve 6S Plus telefonlarının ne zaman çıkacağını ve fiyatını merak etmektedir. Bunun üzerine çok geçmeden Apple'den açıklama gecikmedi. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede satışa sunulan İphone 6S ve 6S Plus için satış fiyatı belli oldu. İphone 6S ve 6S Plus fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
TEKNOLOJİ
24 Ağustos 2022 - 14:56
Iphone 6s ne zaman çıkacak? İphone 6s çıkış tarihi ve fiyatı
Sevilen ve en çok ilgi gören markalardan olan İphone yeni serileri ile kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtımını yayınladığı İphone 6S ve 6S plus için ön siparişler başlarken çıkış tarihi ve fiyatları ise merak konusu oldu. İphone 6S ve 6S Plus ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİ
24 Ağustos 2022 - 14:56
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