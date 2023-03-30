iPhone alma hayali kuranlar karalar bağlayacak! Beklenen zam oranı açıklandı: iPhone artık sadece rüyalarda kalacak







İPHONE ALACAKLARA ZAM HABERİ

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İPHONE'LERE PİL DEĞİŞİM ZAMMI

Cep telefonunu değiştirecek olanların gözü yaşlı. 28 Mart tarihi itibariyle akıllı telefonlarda gümrük fiyatlarında 200 dolardan 350 dolara yükselmesi üzerine cep telefon fiyatlarında artış yaşandı. En düşük telefon fiyatı 15 bin TL olurken en yüksek rakam ise 58 bin TL olarak güncellendi.Cep telefonlarına yapılan zam haberi üzerine İphone cihazlarında akıl almaz artış yaşandı. Apple resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada 200 dolardan 350 dolara yükseliş sonrasında telefon fiyatlarında 2.500 - 2.800 TL arasında artış yapıldı. İphone modeli 18 - 19 bin TL seviyelerinde olurken en yüksek rakam ise 60 bin TL bandında seyir aldı.128 GB: 30.999 TL'den 32.999 TL'ye 256 GB: 33.599 TL'den 35.599 TL'ye 512 GB: 38.899 TL'den 40.899 TL'ye128 GB: 34.999 TL'den 36.999 TL'ye 256 GB: 37.599 TL'den 39.599 TL'ye 512 GB: 42.899 TL'den 44.899 TL'ye128 GB: 39.999 TL'den 41.999 TL'ye 256 GB: 42.599 TL'den 44.599 TL'ye 512 GB: 47.899 TL'den 49.899 TL'ye 1 TB: 53.199 TL'den 55.199 TL'ye128 GB: 43.999 TL'den 45.999 TL'ye 256 GB: 46.599 TL'den 48.599 TL'ye 512 GB: 51.899 TL'den 53.899 TL'ye 1 TB: 57.199 TL'den 59.199 TL'yeİphone 13,12,11,X modelleri için pil değişim ücreti 1.399 TL'den 1.939 TL olarak güncellenirken İphone 8,7,6,SE modellerinde ki batarya değişimi ise 1.559 TL olarak zamlandı. Bu değişiklikler ise 1 Mart 2023 tarihi itibariyle geçerli olacağı bilgisi verildi.