iPhone alma hayali kuranlar karalar bağlayacak! Beklenen zam oranı açıklandı: iPhone artık sadece rüyalarda kalacak

Cep telefonunu değiştirecek olanların gözü yaşlı. 28 Mart tarihi itibariyle akıllı telefonlarda gümrük fiyatlarında 200 dolardan 350 dolara yükselmesi üzerine cep telefon fiyatlarında artış yaşandı. En düşük telefon fiyatı 15 bin TL olurken en yüksek rakam ise 58 bin TL olarak güncellendi.
İPHONE ALACAKLARA ZAM HABERİCep telefonlarına yapılan zam haberi üzerine İphone cihazlarında akıl almaz artış yaşandı. Apple resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada 200 dolardan 350 dolara yükseliş sonrasında telefon fiyatlarında 2.500 - 2.800 TL arasında artış yapıldı. İphone modeli 18 - 19 bin TL seviyelerinde olurken en yüksek rakam ise 60 bin TL bandında seyir aldı.
iPhone 14:
128 GB: 30.999 TL'den 32.999 TL'ye 256 GB: 33.599 TL'den 35.599 TL'ye 512 GB: 38.899 TL'den 40.899 TL'ye