İphone almak isteyenlere müjde: Fiyatlar düşüyor! Güncel fiyatlar belli oldu







GÜNCEL İPHONE FİYATLARI







Dünya üzerinde en çok tercih edilen iPhone marka modellerin o mağazalarda ucuza satılması haberleri gündem oldu! Peki iPhone fiyatları ne kadar olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son dönemlerde fahiş şekilde yükselen akıllı telefon fiyatları vatandaşı zorlamaya devam ediyor. En çok tercih edilen Apple marka iPhone model telefonların artık A101 Marketlerde daha uygun fiyatlı satılacağı konuşuluyor. A101 Marketlerde satılacak iPhone model telefonların daha ucuz olması beklenirken güncel olarak iPhone model telefonların fiyatları şu şekilde;-iPhone 13 model telefon 6.1 inç ekran, OLED teknolojisi, FHD+ ekran çözünürlüğü, 460 PPI piksel, 89.81 cm ekran alanı özelliklerinin yanında 3227 batarya, 15 saat video oynatma hızı, çevrim içi video oynatma özelliği, 75 saat müzik oynatma hızı, hızlı şarj, kablosuz şarj, hızlı kablosuz şarj özellikleriyle de dikkat çekiyor. A101 Marketlerde iPhone 13 512 GB telefon modelinin kırmızı, beyaz ve siyah renkleriyle 32 bin 999 TL'den satışa çıkması bekleniyor.