TEKNOLOJİ
19 Temmuz 2022 - 14:39

iPhone batarya ömrü için Apple'dan uyarı: Yüzde 100 şarj etmeyin!

İPhone telefonların bataryalarının daha uzun süre kullanılması için Apple'dan kritik bir uyarı geldi. Apple uyarısında telefonların şarj sürecinde pilin yüzde 100 şarj edilmemesi gerektiğini açıkladı.

TEKNOLOJİ
19 Temmuz 2022 - 14:39
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iPhone batarya ömrü için Apple'dan uyarı: Yüzde 100 şarj etmeyin!


Akıllı cep telefonları ile ilgili uzun yıllardır en çok merak edilen konu bataryalarının dolum kapasiteleri olmuştur. Son geliştirilen telefonlarda genel olarak lityum iyon piller tercih edilirken bu pillerin nasıl ve ne kadar dolması gerektiği de sürekli sorgulanmaktadır.

Apple'dan uyarı Yüzde 100 şarj etmeyin



Dünyanın en çok kullanılan telefonlarından birisi olan İphone telefonlarda lityum iyon pil ile üretiliyor. Batarya ömürlerinin daha uzun olması için telefon kullanıcılarına bir uyarıda buluna Apple ise cihazın yüzde 100 olarak şarj edilmemesi gerektiği söylüyor.

Apple'dan uyarı Yüzde 100 şarj etmeyin

iPhone telefonlarda bataryayı yüzde 100 şarja ulaştırmak zararlı olabilir

Teknoloji devi Apple, iPhone telefonlarda lityum iyon pilleri kullanıyor. Bu pillerin genellikle performansı ve kullanım ömrü yenilikçi olmasına rağmen her şarjda da hafif de olsa yıpranabiliyor.

Apple'dan uyarı Yüzde 100 şarj etmeyin

Kullanıcıların arada bir pil sağlığını kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen şirket yetkilileri bunun için de Ayarlar >Pil >Pil Sağlığı adımlarının takip edilmesi ve bataryanın güncel sağlığını oradan kontrol edebileceklerini ifade ediyorlar.

Apple'dan uyarı Yüzde 100 şarj etmeyin

Apple, iOS 13 güncellemesini sunduktan sonraki süreçte iyileştirilmiş pil şarjı özelliğini de geliştirdi. Bu kapsamda iPhone pilinin eskime hızını yavaşlatabilen özelli telefonun şarjını yüzde 80'e ulaşmasından sonra şarj işlemini durduruyor ve gündelik şarj etme rutinini de ölçüyor.

Apple'dan uyarı Yüzde 100 şarj etmeyin

Teknoloji devinin konuya ilişkin bir yazısında bataryanın yüzde 80'e kadar doldurulma durumunun pil ömrünü uzatmada etkili olacağı belirtilirken sıcaklık konusunda da bazı önerilerde bulundu. Aşırı sıcak ya da soğuk havalarda İPhone batarya ömrüne zarar verebileceğini ifade eden şirket, cihazlar için en ideal performansın 16°C ile 22°C arasında olduğunu söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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