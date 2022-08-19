TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:28

iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazları için yeni bir karar aldı. Alınan karara göre şirket yeni bir gelir modeli oluşturmak amaçlı cihaz içindeki yerleşik uygulamalarda reklam göstermeyi planlıyor.

TEKNOLOJİ
19 Ağustos 2022 - 12:28
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iPhone cihazlardaki yerleşik uygulamaların reklam politikası genişliyor!


ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kendi uygulamaları içerisinde reklam göstermeye karar verdi ve bu yönde çalışmalara başladı. iPhone ve iPad cihazlarında bulunan yerleşik uygulamalardan haritalar, kitaplar ve podcast'lerde reklam göstererek gelir elde etmek isteyen şirket, bu alandaki politikaları genişletmeye hazırlanıyor.

Apple reklam politikası



iPhone ve iPad’ler için gelmesi beklenilen reklam destekleri cihazlardaki yerleşik uygulamaların içerisinde alınacak. Mesela, 'Haritalar' uygulamasından restoran, mağaza gibi işletme aramanız durumunda öneriler gösterilirken arama motorlarındaki gibi reklam önerileri de olacak. Şimdilik Apple’ın bu özelliği Haritalar uygulamasında test ettiği ileri sürülürken, diğer bazı uygulamalarda da yer alacağı konuşuluyor.

Apple reklam politikası

"Reklamdır" ibaresi yer alacak

Apple şirketinin reklam gösterilmesi anlamında başka çalışmalar da yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Apple’ın uygulamalarda göstereceği reklamların reklam ifadesinin kullanıcılarda kafa karışıklığı yaratmaması için öne çıkarılacak içeriklere “Reklamdır” ibaresi yerleştirilme üzerine de çalışmalar yapıyor.

Apple reklam politikası

Apple'ın şimdiki reklamcılık çalışmaları, iPhone, iPad ve Mac'te App Store haricinde haberler ve hisse senetleri gibi bazı uygulamalarda da görüntülü reklamlardan meydana geliyor. App Store'da aynı zamanda Google'a benzer bir arama ağı reklamları da mevcut duruyor. Şirketin ayrıca, kendi içerisinde reklamcılık işini önemli ölçüde büyütmesi ve genişletmesi de bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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