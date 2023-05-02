iPhone fiyatlarında yüzde 50 indirim! Cumhurbaşkanı müjdelemişti: Vergisiz iPhone fiyatları







ERDOĞANDAN VERGİ AÇIKLAMASI







VERGİSİZ İPHONE

Telefon fiyatlarının artmasının arkasındaki en büyük neden üzerinden alınan vergilerdi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden istediği telefonu almakta zorlanan gençler için yeni karar açıklandı.14 Mayıs seçimlerinin de yaklaşmasıyla sürekli yeni programlar oluşturan hükümet bir yenisini daha duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yeni projelerini anlatırken bir haberi de duyurdu. Gençler için bir karar alındığını belirten Erdoğan, vergisiz telefon, bilgisayar ve ücretsiz 10 GB internet hizmetinin verileceğini duyuruldu. Erdoğan'ın bu haberinden sonra merak edilen başlıca konu iPhone fiyatları oldu. Son çıkan serisinde iPhone 14'ün fiyatının 40 Bin TL değerinde olduğu açıklandı. Neredeyse fiyatın yarısının vergi olması sebebiyle binlerce kişi yurtdışından telefon getirmeye çalışıyor.En çok merak edilen ise vergiler alınmazsa telefon fiyatlarının ne kadar olacağı oldu. -iPhone SE 64 GB : 8.660 TL -iPhone 12 64 GB : 12.722 TL -iPhone 13 128 GB : 14.255 TL -iPhone 13 Mini 64 GB : 12.722 -iPhone14 128 GB : 16.803 TL -iPhone 14 Pro Max 128 GB : 23.414 TL -iPhone 14 Plus 128 GB : 18.824 TL -iPhone 14 Pro 128 GB : 21.383 TL