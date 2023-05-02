iPhone fiyatlarında yüzde 50 indirim! Cumhurbaşkanı müjdelemişti: Vergisiz iPhone fiyatları

Telefon fiyatlarının artmasının arkasındaki en büyük neden üzerinden alınan vergilerdi. Ekonomik sıkıntılar yüzünden istediği telefonu almakta zorlanan gençler için yeni karar açıklandı.
ERDOĞANDAN VERGİ AÇIKLAMASI
14 Mayıs seçimlerinin de yaklaşmasıyla sürekli yeni programlar oluşturan hükümet bir yenisini daha duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yeni projelerini anlatırken bir haberi de duyurdu. Gençler için bir karar alındığını belirten Erdoğan, vergisiz telefon, bilgisayar ve ücretsiz 10 GB internet hizmetinin verileceğini duyuruldu. Erdoğan'ın bu haberinden sonra merak edilen başlıca konu iPhone fiyatları oldu. Son çıkan serisinde iPhone 14'ün fiyatının 40 Bin TL değerinde olduğu açıklandı. Neredeyse fiyatın yarısının vergi olması sebebiyle binlerce kişi yurtdışından telefon getirmeye çalışıyor.