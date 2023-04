iPhone kullananlar dikkat! iOS 17 sadece o modellere gelecek: Diğer modeller rafa kalkıyor!

Apple, iOS 17 sürümü için büyük bir hazırlık içinde. Yeni güncelleme ile birlikte birçok yenilik ve hata düzeltmesi sunulması bekleniyor ve iPhone kullanıcıları merakla bekliyor. Hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı da henüz netleşmedi.Apple'ın Haziran ayında düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC'de tanıtacağı iOS 17 güncellemesi, A11 Bionic işlemcisini barındıran modellerin yanı sıra iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerine de gelecek. Apple, genellikle uzun süre yazılım desteği sağlamasıyla biliniyor ve iOS 17 güncellemesiyle birçok yenilik ve düzeltme sunmayı hedefliyor. iOS 17 güncellemesi alacak modeller ise iPhone 14 serisi, iPhone 13 serisi, iPhone SE 2023, iPhone SE 2022, iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone XS ve XS Max, iPhone XR, iPhone 8 ve 8 Plus ile iPhone X olarak sıralanıyor. Apple'ın yeni iOS 17 güncellemesi ile birlikte birçok yenilik sunacağı biliniyor. Bunların arasında en dikkat çekici özelliklerden biri Apple Pay Later. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, satın aldıkları ürünü altı haftaya bölerek taksitlendirme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, faiz uygulamadan yapılan taksitlendirme işlemi ile kullanıcıların ödeme süreci daha da rahatlayacak. Diğer bir önemli yenilik ise iMessage için uçtan uca şifreleme olacak. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar mesajlaşmalarını daha güvenli hale getirebilecekler. iOS 17 güncellemesinde yer alacak diğer yenilikler de merakla bekleniyor.