iPhone kullananlara kötü haber! Öyle bir zam geldi ki: Artık değiştirmek hayal oldu!







APPLE KULLANICILARINA KÖTÜ HABER







Telefonunu değiştirmek isteyen vatandaşlar fahiş fiyatlar sebebiyle telefonların yanına bile yaklaşamıyor. Peki Apple marka telefonlara zam mı yapıldı? Telefonlar ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Apple marka iPhone telefonlar neredeyse günden güne artış gösteriyor. Vatandaşın cebini hayli zorlayan Apple marka telefonların pil değişimlerine de yeni zamlar yapıldı. Son olarak iPhone 14 marka telefonu piyasaya süren Apple iPhone 15 hazırlıklarına devam ederken 1 Mart tarihinden itibaren telefonların pil değişimlerine de zam yapıldı. Apple, garanti kapsamında olan iPhone 12, 13, 11 ve iPhone X marka telefonların 2023 senesindeki pil değişimlerine 540 TL zam uygulamaya karar verdi. 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak pil değişim ücretleri telefonlara göre şu şekilde;-iPhone SE pil değişim ücreti 1.559 TL -iPhone 6 pil değişim ücreti 1.559 TL -iPhone 7 pil değişim ücreti 1.559 TL -iPhone 8 pil değişim ücreti 1.559 TL -iPhone X pil değişim ücreti 1.939 TL -iPhone 11 pil değişim ücreti 1.939 TL -iPhone 12 pil değişim ücreti 1.939 TL -iPhone 13 pil değişim ücreti 1.939 TL olarak belirlendi.