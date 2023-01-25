TEKNOLOJİ
25 Ocak 2023 - 14:29

iPhone kullanıcıları dikkat! Apple çağrı yaptı: 'Hemen güncellemeyi indirin!'

Apple, yeni ve önemli bir güncellemeyi duyurmak için iPhone kullanıcılarına çağrıda bulundu. Çağrıda; tüm kullanıcıların güncellemeyi gerçekleştirmesi için acil harekete geçmeleri vurgulandı.

TEKNOLOJİ
25 Ocak 2023 - 14:29
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iPhone kullanıcıları dikkat! Apple çağrı yaptı: 'Hemen güncellemeyi indirin!'


Apple, düzenlediği etkinlikte iPhone 14 modellerinin tanıtılmasıyla teknoloji şirketi, iOS 16'yı 12 Eylül itibariyle desteklenen telefonlarda kullanılabilir hale getirdi.

Şirket şimdi, bazı sorunların çözüldüğünü ve iPhone'a yeni özellikler eklediğini söylediği iOS 16.3'ü piyasaya sürdü. Yeni güncellemenin kullanıcılara sunulmasının hemen ardından bir çağrıda bulunuldu ve cihazların acil durum güncellemesinden geçmesi gerektiği bildirildi.



Apple iOS 16.3 güncellemesi

ACİL GÜNCELLEME YAPILMALI!

Apple şirketi tarafından iOS 16.3 çalıştıran yeni nesil iPhone'lardaki sorunları gidermek için eski iPhone'lar için büyük bir güncelleme yayınladı. Güvenlik açığını keşfeden şirket, iOS 15.7 sürümünü yayınladığını duyurdu. Güncelleme şimdi tüm iPhone 6s serisi, iPhone 7, iPhone SE 1. nesil, iPad Pro, iPad Air 2 ve sonrası, iPad 5. nesil ve sonrası, iPad 4 mini ve sonrası ve iPod 7. nesil için mevcut.

Apple, güvenlik açığını gideren güncellemeyi bir an önce yüklemeniz gerektiğini ifade ediyor.

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