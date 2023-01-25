Apple, düzenlediği etkinlikte iPhone 14 modellerinin tanıtılmasıyla teknoloji şirketi, iOS 16'yı 12 Eylül itibariyle desteklenen telefonlarda kullanılabilir hale getirdi. Şirket şimdi, bazı sorunların çözüldüğünü ve iPhone'a yeni özellikler eklediğini söylediği iOS 16.3'ü piyasaya sürdü. Yeni güncellemenin kullanıcılara sunulmasının hemen ardından bir çağrıda bulunuldu ve cihazların acil durum güncellemesinden geçmesi gerektiği bildirildi.
TEKNOLOJİ
25 Ocak 2023 - 14:29
iPhone kullanıcıları dikkat! Apple çağrı yaptı: 'Hemen güncellemeyi indirin!'
Apple, yeni ve önemli bir güncellemeyi duyurmak için iPhone kullanıcılarına çağrıda bulundu. Çağrıda; tüm kullanıcıların güncellemeyi gerçekleştirmesi için acil harekete geçmeleri vurgulandı.
TEKNOLOJİ
25 Ocak 2023 - 14:29