İphone kullanıcıları dikkat! Whatsapp üzerinden düzenleme geldi! Bu versiyon sadece İOS’larda!













WhatsApp, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte, WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni bir özellik ortaya çıktı. 23.10.7.6 yapı kodlu güncelleme ile birlikte, iOS kullanıcıları artık "companion modu" adı verilen bir özelliği kullanabilecekler.Companion modu, Apple ürünlerini kullanan kullanıcıların mevcut WhatsApp hesaplarını ikinci bir iOS cihazına bağlama imkanı sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı gizlilik ve güvenlik düzeyini koruyarak tüm cihazlarında arama yapma ve mesaj gönderme özelliğine sahip olmalarını sağlıyor. Bu özellik aslında Android için zaten mevcuttu, ancak iOS kullanıcıları için ikinci bir cihaza hesap bağlama imkanı bulunmuyordu. 23.10.7.6 kodlu kararlı güncelleme ile birlikte, iPhone sahipleri artık hesaplarını ikinci bir cihaza bağlayabilecekler.Yeni özelliği kullanmak için basit bir yöntem izlemeniz yeterli. Var olan cihazınızdaki WhatsApp QR kodunu, bağlamak istediğiniz cihazda taratmanız gerekiyor. WhatsApp hesabınızı başka bir iPhone'a bağladıktan sonra sohbet geçmişiniz tüm bağlı cihazlar arasında güvenli bir şekilde senkronize edilecek. Ancak henüz iOS'ta, Android'deki gibi yayın listelerini yönetme veya bağlı cihazdan durum güncellemesi gönderme gibi bazı özellikler kullanılamıyor. Bu özellikle iOS kullanıcıları, toplamda dört cihaza kadar bağlantı kurabilecekler. Yani aynı anda birden fazla cep telefonuna WhatsApp hesaplarını bağlama imkanına sahip olacaklar. Bağladığınız cep telefonu üzerinden WhatsApp kullanırken de kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecek. Bu yeni özellik şu anda iOS'ta WhatsApp kullanan kullanıcılara gönderilmeye başlandı, ancak herkese ulaşması biraz zaman alabilir. WhatsApp'ın en son sürümünü güncelleyerek yeni özelliğe erişmek mümkün olacak.