iPhone modellerinin başındaki ‘i’ harfinin 5 özel anlamı ortaya çıktı!







BEŞ ÖZEL ANLAMI ORTAYA ÇIKTI











STEVE JOBS’IN FELSEFESİ

Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan Apple, ölene kadar Steve Jobs'un liderliğinde ürünler geliştirmeye devam etti. Apple, kullanıcıları için beğenilen bir marka haline geldi. Özellikle Steve Jobs'un ürün tanıtımındaki öne çıkması ve Jobs'ın artık yaşamıyor olması Apple'a daha fazla gizem katmış ve markayla ilgili tüm yeni bilgiler dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Markanın ürün ismindeki i'nin anlamı bir kez daha hayranlar arasında sıcak bir konu haline geldi.Aslında iPhone'un "i" harfi sadece telefon isimlerinde ortak bir harf değil, aynı zamanda Steve Jobs için beş özel anlamı da barındırıyor. 2007'deki lansmanından bu yana iPhone, zamanımızın devrim niteliğindeki teknolojilerinden biri olarak kabul ediliyor. iPhone ilk çıktığında Apple'ın zaten "i" harfiyle başlayan bir ürün grubu vardı. Bu nedenle insanlar 'i' ile başlayan yeni ürünlere çok şaşırmadılar. Ancak iPhone'daki 'i' harfinin aslında Steve Jobs ölmeden önce efsanevi Apple CEO'su tarafından kendisine verilen gizli bir anlamının olduğu öğrenildi. 1998'de Jobs, "i"nin şirketin felsefesiyle ilgili beş farklı kelimenin temsilinin yapıldığını söyledi. Kelimelerin anlamı aslında internet, individual (kişisel), instruct (öğretmek), inform (bilgi vermek) ve inspire (ilham) idi."i" ilk olarak 1998'de iMac ile tanıtıldı. Steve Jobs, ürünün bilgisayarını kullanmak ve internete erişmek isteyen kişilere yönelik olduğunu açıkladı. O sırada bir röportajda Jobs, "Bizim için farklı şeyler ifade ediyorum. Biz bir PC şirketiyiz ve bu ürün ağ iletişimi için tasarlandı, ancak diğer taraftan da bağımsız bir ürün." ifadelerini kullanmıştı. Bir sözcüye göre; iPhone'un "i" harfi, Apple'ın tasarım felsefesini özetleyen şifreli sembollerden sadece biri.