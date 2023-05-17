iPhone telefonlara devrim gibi yenilik: Ses klonlama özelliği geliyor!







IPHONE VEYA iPAD İNSANLARLA SESİNİZLE KONUŞABİLİR











"Uygulamanın basitleştirilmiş versiyonu geliyor"

Apple, yeni erişilebilirlik özelliklerini duyurdu. Bu özellikler görme, duyma ve daha fazlası için tasarlanmıştır. En dikkat çekici özelliklerden biri "Kişisel Ses" adı verilen bir özelliktir. Bu özellik, iPhone veya iPad'inizin sesinizle konuşmasını sağlar. Bu sayede konuşma yetisini kaybeden ya da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişilere yardımcı olunur. Sizinkine benzer bu sesle arkadaşlarınızla veya ailenizle konuşma yapabileceksiniz.Apple'a göre kullanıcılar, toplam 15 dakikalık ses süresi ile iPhone veya iPad'de belirli bir dizi metnin okunmasıyla kendi "Kişisel Seslerini" oluşturabilecekler. Ayrıca bunları yazarak üretilen seslere istediklerini okuyabilecekler. Şirket, özelliğin tüm bilgileri gizli ve aynı zamanda da güvenli tuttuğunu iddia ederken makine öğrenimi kullandığını da ekliyor.Teknoloji devi ayrıca "Yardımlı Erişim" veya "Yardımlı Erişim" adını vermiş olduğu bir özelliği de tanıttı. Kognitif bozukluğu olan kişiler için yapılmış olan bu özellik, önemli uygulamaların basitleştirilmiş sürümlerini etkinleştirir. Örnekler arasında Telefon ve FaceTime'ın birleştirilmiş sürümleri, Mesaj, Kamera, Fotoğraf, Müzik ve büyük metin gibi uygulamaların basitleştirilen sürümleri yer alır. Körler veya kısmi görme kaybı olanlar için de yakında faydalı bir özellik geliyor. Son olarak şirketin, görme engelli ya da kısmi görme kaybı olan kişiler için yeni özellikler de sunuyor. Büyüteç'e gelen "İşaretle ve Konuş" adlı yeni bir mod, fiziksel nesnelerle metin ve ses yoluyla etkileşime girmesine yardımcı olacak. Örneğin, kamera mikrodalga düğmelerine doğrultulduğunda, iPhone veya iPad kullanıcıya bunun ne olduğunu yüksek sesle okuyabilecektir. Apple, bu özelliklerin 2023 yılı içinde kullanıcılara sunulacağını söylüyor. Bu, iOS 17'nin bir parçası olma yeteneğini güçlendirir.