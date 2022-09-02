iPhone telefonların hırsızlık olayında hayat kurtaran özelliği!













Hırsızlık vakalarında mağdur olma durumunu en aza indirmek artık mümkün

Son zamanlarda fiyatlar oldkça artan akıllı telefonlar, hırsızların hedefi halinde. Teknoloji devi Aplle'ın ürettiği iPhone modellerde olan bir özelliğin milyonlarca kullanıcının içini oldukça rahatlatırken, çok sayıda kullanıcı telefonlarında böyle bir özelliğin olduğunu bile bilmediği söyleniyor. Dünya genelinde en çok tercih edilen markalardan birisi olan Apple'ın iPhone telefonlarda telefon hırsızlığında sonra mağduriyet yaşayan kullanıcılar, telefonun içindeki bir özellik sayesinde çalan kişinin yerini kolaylıkla tespit edilebiliyorlar.Apple'ın iPhone modellerinde meydana gelen hırsızlık vakalarının önüne geçebilmek adına kullanıcıların kolaylıkla yapabilecekleri bir ayar yer alıyor. Çoğu hırsız telefonu çalmasının hemen ardından telefonu uçak moduna alarak kullanıcının ona ulaşmasını engelliyor. Fakat kullanıcı daha öncesinden telefonunun "Ayarlar" menüsüne giriş yaparak yapacakları küçük bir değişiklikle bu durumun önüne geçebiliyorlar.iPhone telefonların kilit ekranında olduğu anda uçak moduna alınması için yapılması gereken tek şey uçak simgesini tıklama. Kullanıcı bu ayarı içeriğinde değiştirirse hırsızların telefonu kilitli ekranda uçak moduna alması engellenebiliyorlar. Bu konuda yapılacak işlem ise telefonun ayarlar kısmına giriş yaparak 'Face ID ve Parola' sekmesini açmanız, seçeneklerde yer alan "Kilitliyken erişime izin ver" bölümüne gelinmesi ve "Denetim Merkezi" seçeneğinin de kapatılmasıdır. Bu ayarla birlikte telefonun kilidini açılmadan kontrol paneli özelliklerinden hiçbirisine erişim sağlanamaz ve böylelikle hırsızlar da telefonun şifresini bilmediklerinden dolayı telefonu uçak moduna hiçbir şekilde alamaz ve cihazın takibi kolaylıkla gerçekleşebilir.