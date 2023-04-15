İphone telefonlar için ücretsiz VPN desteği sağlanırken İOS işletim sistemine ait olan cihazlara özel paylaşım yapıldı. VPN ne işe yarıyor? VPN nasıl kullanılır? sorularına yanıt çok gecikmeden geldi.
TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 09:45
iPhone telefonu olanlara duyuruldu! VPN derdi sona eriyor: Bunu indirenler ücretsiz VPN kullanacak! Yılların çilesini bitiren yenilik
İphone telefonu olanları yakından ilgilendiren VPN desteği geldi. Dünya çapında bilinen ve en çok tercih edilen Opera VPN hizmeti ücretsiz olarak verileceği duyuruldu. İphone kullanıcılarına müjdeli haber geldi.
TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 09:45