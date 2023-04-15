TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 09:45

iPhone telefonu olanlara duyuruldu! VPN derdi sona eriyor: Bunu indirenler ücretsiz VPN kullanacak! Yılların çilesini bitiren yenilik

İphone telefonu olanları yakından ilgilendiren VPN desteği geldi. Dünya çapında bilinen ve en çok tercih edilen Opera VPN hizmeti ücretsiz olarak verileceği duyuruldu. İphone kullanıcılarına müjdeli haber geldi.

TEKNOLOJİ
15 Nisan 2023 - 09:45
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iPhone telefonu olanlara duyuruldu! VPN derdi sona eriyor: Bunu indirenler ücretsiz VPN kullanacak! Yılların çilesini bitiren yenilik
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İphone telefonlar için ücretsiz VPN desteği sağlanırken İOS işletim sistemine ait olan cihazlara özel paylaşım yapıldı. VPN ne işe yarıyor? VPN nasıl kullanılır? sorularına yanıt çok gecikmeden geldi.

HESAP AÇMAYA SON

Opera Android yönünde ücretsiz olarak VPN sistemini sağlanırken bu defa İOS üzerinden kategorilerde yer aldı. Operanın ücretsiz olarak sunulan VPN hizmeti İphone ve İpad'lerde rahatlıkla kullanıldığı gibi firma tarafından da yazılı olarak açıklaması yapıldı. Sistem getirilmesiyle beraber abonelik, hesap açma veya ek bir uzantı yükleme gibi ek çabaya gerek kalmayacağı söylendi.



Opera VPN İphone

VPN NEDİR?

Opera tarafından ücretsiz olarak sunulan ve İphone'lere gelen getirilen bu sistemle beraber IP adresi tamamen gizli hale getirilecektir. VPN şifreleme sistemiyle beraber tarayıcı üzerinde gizlilik esas kılınırken güvenilir olarak dolaşma kolaylığı sağlanıyor. İOS cihazlarına sunulan yenilikle beraber dünyanın ilki gerçekleşti.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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