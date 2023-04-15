iPhone telefonu olanlara müjde geldi! Artık para vermenize gerek yok: O uygulama tamamen ücretsiz oldu!

Çok tercih edilen o uygulama İphone ile yeni bir karara imza atmış bulunmaktadır. İphone marka telefon kullanıcıları kolaylıkla erişebileceklerdir. İphone hangi uygulama ile anlaştı? Yeni karar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
İPHONE İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK!Oldukça popüler olan internet tarayıcısı Opera, İphone ile yeni karar için imza attı. Bir çok kullanıcıyı bu haber sevindirdi. Apple marka telefon kullanıcıları için ücretsiz kullanım imkanı getirildi.
App Store'dan Opera'ya kolayca ücretsiz erişim sağlanacaktır. Opera'nın mobil uygulaması güncellenerek İphone sahiplerine VPN hizmet sunulmaktadır. WebTekno'nun yaptığı duyuruda bir kaç hafta içerisinde İphone kullanıcıları Opera'dan faydalanma hakkına sahip olacaklardır. Bu özelliklerden faydalanırken hiçbir ödeme olmayacaktır. Ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kullanılabilecektir. VPN hizmeti yasaklanan internet adreslerine girişte önemlidir. Google ve Microsoft'ta kendine özel VPN hizmetine sahiptir. Bu hizmetten yararlanmak için ücret talebi vardır. Fakat Opera herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktadır.