GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 13:18

Iphone'u getiren bu otomobili alır

Başkent'te otomobil aksesuar işleri ile uğraşan Fatih Kök aracını satmak için ilana koydu. Fatih Kök'ün ilanını görenler ise gözlerine inanamadı. Aracını para karşılığı değil takas usulü satmak isteyen Kök'ün arabasına karşılık istediği şey ise Iphone 14 Pro Max oldu. Kök, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu, telefonu getirenin arabayı götüreceğini söyledi.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 13:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Iphone'u getiren bu otomobili alır


Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayiinde esnaflık yapan Fatih Kök aracını satmak için ilan verdi. Aracının üzerine yapıştırdığı ilanda takas olarak Iphone 14 Pro Max istediğini belirten Kök, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Hem ilginç olduğu için bununla birlikte arabasının değerinin bu telefonun değerine eşit olduğu için bu ilanı verdiğini belirten Kök, telefonu getirenin aracı götüreceğini açıkladı.



“Iphone 14 Pro Max ile bu arabanın değeri eşit diyebilirim size”

Daha önce araç satışında hiç böyle bir yöntem tercih etmediğini vurgulayan Kök, “Öncelikle ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. Biliyorsunuz araba fiyatları uçtu. Telefon fiyatları uçtu. Yurtdışından gelen telefonlar artık herkesin alabileceği güçte olmadığı için biz de böyle bir araba aldık. Arabamıza da 14 Pro Max takaslı değişik bir ilan yaptık. Milletin de değişik ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz için böyle bir ilan tercih ettik. Iphone 14 Pro Max ile bu arabanın değeri eşit diyebilirim size. İlgi çekici ilgi çekici. Başka telefonla takas olur mu diye gelenler de oluyor. İlgi yoğun. 14 Pro Max karşılığında arabayı kim gelirse ona vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Telefonu alacak, aracı verecek bu kadar basit”

Aracın üzerindeki satılık ilanını gören ve alındıktan sonra hemen Fatih Kök'ü arayan Durak Şimşek araç için Iphone 13 Pro Max teklif ettiklerini ve pazarlığın sürdüğünü belirterek, “Fatih Bey böyle bir ilan girdi. Biz de sabah gördük. 13 Pro Max teklif ettik açıkçası. Onu teklif ettik üstüne biraz daha para istedi. Biz de üzerine bir de 6S teklif ettik. Şimdi pazarlık aşamasındayız, verirse alacağız aracı. Dükkanda kullanacağız inşallah. Almaya niyetliyiz. 13 Pro Max vereceğiz biz. O da an itibariyle 40 bin lira civarında. Bir de 6S verelim diyoruz. Ama Fatih Bey an itibariyle düşünüyor bakalım. Ondan haber bekliyoruz. Telefonu alacak, aracı verecek bu kadar basit” diye konuştu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Ormanlık alana bırakılan köpekler açlıktan ölmek üzere
Ormanlık alana bırakılan köpekler açlıktan ölmek üzere
Çok sevdiği eşinin mezarını adeta bahçeye çevirdi
Çok sevdiği eşinin mezarını adeta bahçeye çevirdi
Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi
Kitaba dönüşen 'Ottoman America' Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi
Saçma binadan eser kalmadı
Saçma binadan eser kalmadı
Yerli televizyonlu davlumbaz dünya pazarında
Yerli televizyonlu davlumbaz dünya pazarında
Son Haberler
BM'den İran'a kınama
BM'den İran'a kınama
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı
Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi,...
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep’te kumar ve yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu çaldı
Kurnaz tilki önce cami imamının ayakkabısını, sonra köyün tavuğunu...
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Hakan Keleş: 'İyi bir Giresunspor izlettirmek istiyoruz'
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
Sancaktepe'de metro çalışmasında vinç devrildi
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
‘Bir Kelebeğin Kasırgası’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon sektörünü temsil etti
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, BM’de dünya telekomünikasyon...
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Kuyumcukent’te 100 milyon TL’lik vurgun iddiası
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Pendik'te yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Mersin'de 70 metre uçurumdan düşen adam hayatını kaybetti
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki tekliflerimiz bile cevapsız kalıyor’
Putin: ‘Rus gübresinin ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması yönündeki...
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç hurdaya döndü
Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tur midibüsü çarptı, bir araç...
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı
Yangını görüntüleyen İHA muhabirine özel güvenlik saldırdı