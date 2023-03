Irak'ın ihlalleri kabul edilmedi! Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildi..

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklama:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Irak merkezi hükümetinin 2014 yılında Paris'teki Uluslararası Ticaret Odasının Tahkim Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açmış olduğu ve geçtiğimiz hafta sonuçlanan davaya ilişkin açıklama yayınladı. Reuters, Türkiye'nin Irak'a yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar tutarında tazminat ödeyeceğini ve Irak'ın Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden Türkiye'ye petrol arzının kesildiğini söyledi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, söz konusu dava sonucu ve Irak'a ödenecek tazminat hakkında net bilgi açıklamazken dava sonucunun Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesi ile ilgili bir karar içerdiğini belirttildi."Irak'ın tahkimden galip çıktığının açıklanmasının ardından, ülkemiz ile Irak arasındaki davanın merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Ticaret Odası'nın (CCI) Tahkim Merkezi nezdinde kamuoyuna duyurulması ihtiyacı doğdu. Aslında olay, Irak'ın merkezi hükümeti ile aynı zamanda Irak'ın anayasal bir birimi şeklinde tanımlanan Irak Kürt bölgesel hükümeti arasında petrol yönetimi konusunda yıllardır süren bir anlaşmazlığı yansıtıyor. Ülkemiz Irak'ın birliği ile toprak bütünlüğüne karşılık olarak her zaman saygı duymuş, Irak'ın ve bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının sağlanması için çalışmıştır. Birçok uluslararası enerji projesinde kilit paydaş olan Türkiye, her zaman sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. Bölgedeki tüm istikrarsızlıklara rağmen ülkemiz, 1973'ten bu yana Irak-Türkiye boru hattı sistemini çalışır durumda tutmak ve dünya petrol piyasasının istikrarının sağlanmasına gerekli katkıyı sağlamak için milyarlarca dolar harcadı. Söz konusu anlaşmazlığı barışçıl bir şekilde çözmek için her iki tarafla ve ilgili ülkelerle güçlü diplomasi yürütmüştür. Davanın bu aşamasında, hakem heyeti Irak'ın beş iddiasından dördünü reddetti. Ülkemizin taleplerinin çoğunu kabul etti ve Irak'a bu ihlalleri Türkiye'ye tazmin etmesini emretti. Türkiye her zaman olduğu gibi uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmeye ve ana taraflar arasındaki anlaşmazlığın kalıcı çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır. Kamuya açıklanması için saygıyla sunarız."