Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT'ten operasyon! 'Rodi' kod adlı Emre Şahin öldürüldü..













ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK/KCK terör örgütünün Özel Kuvvetleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve örgütün haberleşme altyapısının sorumlusu olarak bilinen "Rodi" kod adını kullanan Emre Şahin, Irak'ın Gara kentinde MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi. MİT, örgütün haberleşmesi ile ilgili gerekli sistemi içerisinde kullanılan programı hazırlayan "Rodi" kod adını kullanan Emre Şahin'in Irak/Gare bölgesine geldiğini belirledi. Örgütün iletişim altyapısını oluşturan ve işletilmesinden sorumlu olan Emre Şahin'in örgütün örtülü iletişim yöntemleri konusunda Murat Karayılan’ın emrinde çalıştığı da biliniyordu. Emre Şahin, örgütün iletişim altyapısını vurmak için etkisiz hale getirilmesi gereken kilit hedefler listesine eklendi.Irak/Gare’deki MİT saha personeli, Şahin'in operasyon alanına sızmakla özel olarak görevlendirildi. Telekomünikasyon altyapısı saha çalışanları tarafından zarar gördü ve arızanın giderilmesi adına Emre Şahin görevlendirildi. MİT, koruması altında gerçekleştirilen arızanın tamiri için sevk edilen Emre Şahin'i başarılı bir şekilde etkisiz hale getirdi.