PKK/KCK terör örgütünün Özel Kuvvetleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve örgütün haberleşme altyapısının sorumlusu olarak bilinen "Rodi" kod adını kullanan Emre Şahin, Irak'ın Gara kentinde MİT operasyonunda etkisiz hale getirildi. MİT, örgütün haberleşmesi ile ilgili gerekli sistemi içerisinde kullanılan programı hazırlayan "Rodi" kod adını kullanan Emre Şahin'in Irak/Gare bölgesine geldiğini belirledi. Örgütün iletişim altyapısını oluşturan ve işletilmesinden sorumlu olan Emre Şahin'in örgütün örtülü iletişim yöntemleri konusunda Murat Karayılan’ın emrinde çalıştığı da biliniyordu. Emre Şahin, örgütün iletişim altyapısını vurmak için etkisiz hale getirilmesi gereken kilit hedefler listesine eklendi.
GÜNDEM
22 Mayıs 2023 - 12:26
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da MİT'ten operasyon! 'Rodi' kod adlı Emre Şahin öldürüldü..
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı sözde muhabere sorumlusu Emre Şahin'i etkisiz hale getirdi.
GÜNDEM
22 Mayıs 2023 - 12:26