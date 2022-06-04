Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafın yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği ,Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği söylendi. Teröristlere geçit verilmeyen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bilgisi verildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği ,Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği söylendi. Teröristlere geçit verilmeyen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bilgisi verildi.