GÜNDEM
04 Haziran 2022 - 13:31

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
04 Haziran 2022 - 13:31
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı tarafın yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği ,Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde  tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği söylendi. Teröristlere geçit verilmeyen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bilgisi verildi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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