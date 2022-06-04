Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafın yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edildiği ,Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği söylendi. Teröristlere geçit verilmeyen operasyonların tüm hızıyla devam ettiği bilgisi verildi.