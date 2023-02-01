Irak'ın kuzeyindeki Zirkan'da Türk askeri üssüne roketli saldırı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin güvenlik birimlerinden biri olan terörle mücadele grubu, Türk askerlerinin bulunduğu Irak askeri üssü Zilkan'a saldırı düzenlediğini duyurdu. Reuters, ateşlenen sekiz füzeden ikisinin üsse düştüğünü son dakika
haberi olarak yazdı. Bir Türk güvenlik kaynağı Reuters'e üste herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını söyledi. Irak'ta Türk kuvvetlerinin konuşlandığı Zirkan ve diğer üsler daha öncede saldırılara hedef olmuştu.
BAKAN AKAR'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine yönelik saldırılara ilişkin, "Kendilerine gereken yanıt hemen verilecektir" dedi. Bakan Hulusi Akar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen AK Parti grup toplantısı öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kuzey Irak'taki üs bölgelerine yönelik füze saldırılarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. TSK'nın terörle mücadelesinin devam ettiğini kaydeden Akar, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta artan yoğunlukla, artan hızla; Teröristleri ve teröristleri kökünden yok etme çabalarımızı sürdürüyoruz. Sert soğuğa ve yoğun kara rağmen Mehmetçik, artan azim ve gayretle cesurca savaşmaya devam etti. Bazen taciz ve saldırı meydana gelir. Bunlara karşı gerekli cevap anında verilir. Son teröristin etkisiz hale geldiğini görene kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.