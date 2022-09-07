GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:05

Irak'ta bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi zehirlendi!

Irak’ın Kerbela kentinden bulunan bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi çıkan dumanlardan zehirlenerek hastanelik oldu. İşte detaylar…

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:05
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Irak'ta bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi zehirlendi!

Irak’ın Kerbela kentinde bulunan bir otelde gece saatlerinde güvenlik ihmalinden oluşan yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, yangında bir İran vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatının kaybettiği, dumandan 20 kişinin de zehirlendiği bununla beraber aralarında turistlerinde olduğu 42 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Olaya müdahale esnasında sivil savunma ekiplerinin de çıkan dumanlardan zehirlendiği bilgisi aktarılırken, yangının otel tarafından güvenlik talimatlarının ihlal edilmesi sonucu çıktığı aktarıldı. Otel yangınıyla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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