Irak'ta bir otelde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi zehirlendi!

Irak’ın Kerbela kentinde bulunan bir otelde gece saatlerinde güvenlik ihmalinden oluşan yangında 2 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, yangında bir İran vatandaşı olmak üzere 2 kişinin hayatının kaybettiği, dumandan 20 kişinin de zehirlendiği bununla beraber aralarında turistlerinde olduğu 42 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Olaya müdahale esnasında sivil savunma ekiplerinin de çıkan dumanlardan zehirlendiği bilgisi aktarılırken, yangının otel tarafından güvenlik talimatlarının ihlal edilmesi sonucu çıktığı aktarıldı. Otel yangınıyla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.