Irak’ta Yeşil Bölge’de çıkan olaylarda ölenler için 'şehit' kararı













Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından ortaya çıkan şiddet olaylarında ölen ve yaralananlar konusu ile ilgili Irak hükümeti yeni bir adım attı. Irak Bakanlar Kurulu Sözcüsü Hasan Nazım yaptığı açıklamada, 30 Ağustos tarihinde korunaklı Yeşil Bölge'de Sadr Grubu destekçileriyle Koordinasyon Grubu destekçileri arasında çıkan silahlı çatışmalarda hayatını kaybedenlere "şehit" imtiyazı verildiğini duyurarak, söz konusu olaylarda yaralananlara ise tazminat ödeneceğini bildirdi.Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından destekçileri Başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Sadr destekçileri ile Koordinasyon Grubu destekçileri arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak suretiyle 700 kişi yaralanmıştı. Şiddet olaylarının sona ermesinin ardından 3 günlük yas ilan edilmişti.