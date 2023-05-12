Irak tarafında petrol ihracatı konusu gündeme getirildi ve yeniden başlaması için Türkiye'ye başvuru talebi gönderdi. Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde Irak hükümeti ile IKBY arasında imzalanmış olan anlaşmanın sonrasında Türkiye'nin üzerinden tekrar petrol ihracatına başlamak için bütün prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.
DÜNYA
12 Mayıs 2023 - 00:36
Irak'tan Türkiye'ye petrol talebi!
Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölgesel petrol ihracatı ile ilgili yeniden başlatılması kapsamında Türkiye'ye bir başvuru talebi gönderdi.
DÜNYA
12 Mayıs 2023 - 00:36