Irak'tan Türkiye'ye petrol talebi!













"TALEP İÇİN YANIT BEKLENİYOR"

Irak tarafında petrol ihracatı konusu gündeme getirildi ve yeniden başlaması için Türkiye'ye başvuru talebi gönderdi. Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde Irak hükümeti ile IKBY arasında imzalanmış olan anlaşmanın sonrasında Türkiye'nin üzerinden tekrar petrol ihracatına başlamak için bütün prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından, Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatının tekrar başlatılması için Türkiye'ye başvurduğu ifade edilen açıklamada, "IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı Türkiye'den yanıt bekliyor." denildi. IKBY, Irak'ın 25 Mart tarihinde Paris'te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne açılan davayı kazanması sonrasında Türkiye'ye günlük olarak verilen 450 bin varil petrol ihracatını askıya almıştı..