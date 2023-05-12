DÜNYA
12 Mayıs 2023 - 00:36

Irak'tan Türkiye'ye petrol talebi!

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO), bölgesel petrol ihracatı ile ilgili yeniden başlatılması kapsamında Türkiye'ye bir başvuru talebi gönderdi.

DÜNYA
12 Mayıs 2023 - 00:36
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Irak'tan Türkiye'ye petrol talebi!


Irak tarafında petrol ihracatı konusu gündeme getirildi ve yeniden başlaması için Türkiye'ye başvuru talebi gönderdi.

Kuzey Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde Irak hükümeti ile IKBY arasında imzalanmış olan anlaşmanın sonrasında Türkiye'nin üzerinden tekrar petrol ihracatına başlamak için bütün prosedürlerin tamamlandığı belirtildi.



Irak'tan Türkiye'ye petrol talebi!

"TALEP İÇİN YANIT BEKLENİYOR"

Irak Devlet Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından, Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatının tekrar başlatılması için Türkiye'ye başvurduğu ifade edilen açıklamada, "IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Irak Petrol Bakanlığı Türkiye'den yanıt bekliyor." denildi.

IKBY, Irak'ın 25 Mart tarihinde Paris'te bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne açılan davayı kazanması sonrasında Türkiye'ye günlük olarak verilen 450 bin varil petrol ihracatını askıya almıştı..

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Elvan ÇILDIR
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