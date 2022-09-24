İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı 'kararlı mücadele' vurgusu













İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 21 Eylül'de Meşhed kentinde bulunan protestolarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Resul Dust Muhammedi adlı Besic milis üyesinin ailesini arayarak taziyelerini iletti. Reisi, protesto ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulması arasındaki ayrımın güzel bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunu yaparak ölümlere sebep olan Bu sayede olayların yaşanmasını “isyan ve kötülük” olarak nitelendirdi. Reisi, “Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.