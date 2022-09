İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Reisi, halkın sesine her an kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ama kimsenin kaos yükünün altına girmesine müsaade etmeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır.