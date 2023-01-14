DÜNYA
14 Ocak 2023 - 12:25

İran'da casusluktan idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi

İran medyası, İran ve İngiliz uyruklu eski bakan yardımcısı Ali Reza Ekberi'nin İngiliz casusu olduğu için aldığı idam cezasının yerine getirildiğini bildirdi.

DÜNYA
14 Ocak 2023 - 12:25
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İran'da casusluktan idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi


İngiliz casusluğu suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan İranlı eski Savunma Bakan YardımcısıAli Rıza Ekber'i idam edildi. Mizan haber ajansı tarafından servis edilen haberin detayında "İngiliz hükümetinin istihbarat servisleri adına casusluk yapmak, yolsuzluk yapmak, ulusal ve uluslararası güvenliğe karşı geniş çaplı operasyonlara katılmak suçlarından idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edilmiştir." denildi.

İNGİLTERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

İngilizlerin Ekber'in infazını engelleme çabaları başarısız oldu. İran'ın, eski Savunma Müsteşarı Ekberi'nin idamına devam etmemesine yönelik tepkiler gelirken İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley, ölüm cezasının siyasi amaçlı olduğunu söyledi ve hemen serbest bırakılması ile ilgili çağrıda bulunmuştu.



İran eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi idam edildi

İŞKENCEDEN SONRA İTİRAFLAR GELDİ

İran, Ali Reza Akbari hakkında casusluk yaptığı için 1 milyon 805 bin euro, 265.000 siterlin ve 50.000 dolar alması yönünde suçlamalar ortaya çıkardı. Çarşamba günü BBC Farsça'da yayınlanan bir ses kaydında Akbari, işkence gördükten sonra işlemediği bir suçu itiraf ettiğini söyledi.

İran devlet medyası, Akbari'nin 2020 saldırısında ülkenin baş nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade suikastına karıştığını gösteren bir video yayınladı. Videoda Akbari, suikastla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı, ancak İngiliz ajanları Fahrizad hakkında bilgi istediğini aktarmıştı.

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