İngiliz casusluğu suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan İranlı eski Savunma Bakan YardımcısıAli Rıza Ekber'i idam edildi. Mizan haber ajansı tarafından servis edilen haberin detayında "İngiliz hükümetinin istihbarat servisleri adına casusluk yapmak, yolsuzluk yapmak, ulusal ve uluslararası güvenliğe karşı geniş çaplı operasyonlara katılmak suçlarından idam cezasına çarptırılan Ali Rıza Ekberi idam edilmiştir." denildi.
DÜNYA
14 Ocak 2023 - 12:25
İran'da casusluktan idam cezasına çarptırılan eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezası infaz edildi
İran medyası, İran ve İngiliz uyruklu eski bakan yardımcısı Ali Reza Ekberi'nin İngiliz casusu olduğu için aldığı idam cezasının yerine getirildiğini bildirdi.
DÜNYA
14 Ocak 2023 - 12:25