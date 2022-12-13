DÜNYA
13 Aralık 2022 - 00:43

İran'da eylemcilere karşı daha da sertleşen rejim, bir protestocuyu herkesin gözü önünde idam etti!

Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından İran'da protesto gösterileri devam ediyor. Eylemcilere karşı sert tutum sergilemeye devam eden rejim, bir protestocuyu vinçten asarak infaz etti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

DÜNYA
13 Aralık 2022 - 00:43
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İran'da eylemcilere karşı daha da sertleşen rejim, bir protestocuyu herkesin gözü önünde idam etti!


İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından tutuklandıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'ye yönelik aylarca süren protestolar halen devam ettiriliyor. Ülke çapındaki protestoları sırasında tutuklanan 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard, herkesin gözü önünde idam edilirken, diğer taraftan protestolara karıştığı için tutuklanan Ranabad, İran rejimi tarafından idam edildi. Ranabad, İran rejimine karşı geldiği için idam edilen ikinci kişi oldu.

HALKIN GÖZLERİ ÖNÜNDE İDAM EDİLDİ

İran'da eylemcilere karşı daha da sertleşen rejim, bir protestocuyu herkesin gözü önünde idam etti!

İran'da Mahsa Amini isimli kadının başörtü kuralına uymadığı gerekçe gösterilerek ahlak polisi tarafından öldürülmesinin ardından İran'da başlayan protestolarla ilgili olarak Meşhed'de Besic topluğuna üye 2 kişiyi öldürme ve 4 kişinin de yaralanamasına neden olma suçundan idama mahkum edilen Messid Rıza'nın infazı gerçekleştirildi.



Meşhed Hüseyin'deki gösteriler sırasında Devrim Muhafızları'na bağlı Besic güçleri mensupları Zeinerzad ve Danial Lizard'ı bıçakla öldürmek ve dört kişiyi yaralamakla suçlanan Rahneveld'in idamı ise kamuya açık alanda gerçekleştirildi. 18 Kasım günü tutuklanan ve 29 Kasım günü de idamına karar verilen Rahnavard, İran'da Mahsa Amini eylemlerine ilişkin idam kararı verilen ikinci gösterici olarak kayıtlara geçti.

İran'da yaklaşık üç aydır süren protestolarla ilgili olarak 23 yaşındaki Muhsin Şikari 8 Aralık'ta idam edilmişti. Diğer taraftan; bu güne kadar 11 kişinin idam cezası aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM), yerel ve uluslararası gösterilerle bağlantılı olarak ölüm cezasına yönelik artan tepkiler arasında Shikari'nin 9 Aralık'ta infazını kınamıştı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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