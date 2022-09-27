İran'da protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacak!

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, yaptığı bir açıklamada 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alınıp öldürülmesinin ardından başlayan protestolara destek verenler hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yayınlanan bir haberde Yargı Erki Başkanı Ejei'nin Yüksek Yargı Konseyi'nin bir oturumunda yaptığı konuşmaya yer verildi. Ejeii konuşmasında ülkedeki protestoları destekleyenlere karşı bir uyarıda bulunurken sadece sokağa çıkanların değil, onlara destek verenlerin de suçlu olduğunu ve bu kişiler hakkında yargılanacağını açıkladı.
"Protestocular hakkında hukuki süreç başlatılacak!"Ejeyi, devam eden protestolar için yerel ünlülerin desteği ile, ülkeye verilen maddi ve manevi zararın bedelini ödeyeceklerini söylerken aynı toplantıda söz lan Tahran Cumhuriyet Savcısı Ali El-Kasi Mehr de “isyancı” olarak nitelendirdiği protestocuları derhal adalete teslim etmek için özel bir birim kurulduğunu bildirdi.
Ne olmuştu?Başkent Tahran'da 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyesi tarafından 13 Eylül tarihinde gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da iç öfke ve infiale yol açtı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız'daki cenaze töreninin ardından başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok şehrine sıçradı. Bazı tanınmış İranlı sporcular ve sanatçılar da yayınladıkları mesajlarla protestocuları destekledi ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesine yanıt verdi.