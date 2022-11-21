İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!

22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kızın Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının hemen ardında hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde protestolar başlatıldı. Yaşanan olaya tepkiler giderek büyürken İran toplumunun farklı kesimleri gösterilere katılmaya başladılar.
İKİ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan oyunculardan Ghaziani'nin Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videosunda başındaki örtüyü çıkardığı görülürken videonun sonunda, “Bu muhtemelen benim son mesajım olacak. Ama bundan sonra başıma ne gelirse gelsin son nefesime kadar İran halkının yanında olacağımı bilin." dediği anlaşıldı. Videoda Ghaziani, başörtüsünü çıkardıktan sonra sessizce kameraya bakıyor ve saçlarını at kuyruğu yapıyor. Ghaziani, geçen hafta yayınladığı bir mesajda İran hükümetini "çocuk katili" ve 50'den fazla çocuğun ölümünden sorumlu olarak nitelendirmişti.