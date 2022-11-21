DÜNYA
21 Kasım 2022 - 13:20

İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış ve gözaltındayken yaşamını yitirmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesine tepkiler henüz azalmadı.. Ünlü oyuncular başörtülerini çıkarıp sosyal medyada fotoğraf ve video paylaştılar. Ahlak polisleri ise gerginliğin devam etme sürecinde iki oyuncuyu gözaltına aldı.

DÜNYA
21 Kasım 2022 - 13:20
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İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!


22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kızın Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının hemen ardında hayatını kaybetmesi sonrası ülke genelinde protestolar başlatıldı. Yaşanan olaya tepkiler giderek büyürken İran toplumunun farklı kesimleri gösterilere katılmaya başladılar.

İKİ OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor

Daha önce benzer tanıtım hareketlerinde yer almayan İranlı aktör ve aktrisler son dönemde oldukça ses getiren açıklamalar ve mesajlar verirken, ülkenin ünlü iki ünlü oyuncusu Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi sosyal medya kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı. İran'ın resmi IRNA haber ajansı, oyuncuların yayınladıklar mesajları “provokatif” olarak nitelendirdi.



Gözaltına alınan oyunculardan Ghaziani'nin Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videosunda başındaki örtüyü çıkardığı görülürken videonun sonunda, “Bu muhtemelen benim son mesajım olacak. Ama bundan sonra başıma ne gelirse gelsin son nefesime kadar İran halkının yanında olacağımı bilin." dediği anlaşıldı.

Videoda Ghaziani, başörtüsünü çıkardıktan sonra sessizce kameraya bakıyor ve saçlarını at kuyruğu yapıyor. Ghaziani, geçen hafta yayınladığı bir mesajda İran hükümetini "çocuk katili" ve 50'den fazla çocuğun ölümünden sorumlu olarak nitelendirmişti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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