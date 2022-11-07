DÜNYA
07 Kasım 2022 - 12:39

İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı

İran'ın Bampur kentinde son zamanlarda rejim karşıtı protestolara yeniden katılan bir asker 4 silah arkadaşını öldürdü. Babur Emniyet Müdürü Aliriza Seyyad, saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştiğini ve saldırganın olay yerinde yakalanarak mahkemeye teslim edildiğini belirtti. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

DÜNYA
07 Kasım 2022 - 12:39
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İran'da sular durulmuyor! Bir asker 4 silah arkadaşının canına kıydı


İran'ın Sistan-Belucistan Eyaleti'ne bağlı Bampur kentinde bir askerin 4 silah arkadaşını öldürdüğü bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan bir habere göre, Bambur Emniyet Müdürü Aliriza Seyyad konuyla ilgili açıklama yaptı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Seyyad, Bampur kontrol noktasında askerlerin ateş açması sonucu 4 askerin öldüğünü söyledi. Seyyad, saldırının kişisel nedenlerle yapıldığını ve saldırganın olay yerinde yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini söyledi.

PROTESTOLARDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ



Sünni-Sistan-Baluchestan ilinde son günlerde rejim karşıtı protestolar ve göstericilere karşı ateşli silahlarla polis müdahalesi görüldü. Güvenlik güçlerinin protestoculara müdahale etmesi sonucu son iki ayda meydana gelen olaylarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10'a yakın güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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