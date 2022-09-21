SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:55

İran'da sular durulmuyor: İnternet kesilebilir

İran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına dahil edilen Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle ülke genelinde internet erişiminin kesilebileceği belirtildi. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den konuya ilişkin açıklama gelmedi.

SİYASET
21 Eylül 2022 - 11:55
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İran'da sular durulmuyor: İnternet kesilebilir


İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül Salı günü Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından komaya girmiş, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde protestolar devam ederken, İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran'da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini söyleyerek, "Güvenlik sorunları ve an itibariyle ülkede devam etmekte olan protestolar nedeniyle, internet kısıtlamalarına karar verilebilir ve uygulanabilir" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bugün katıldığı İran-Irak Savaşı anma etkinliğinde, İranlılara Batılı güçlerin aldatmacasına düşmemeleri konusunda uyarıda bulunurken, Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesi ve olayın ardından ülkede devam etmekte olan protestolara ilişkin ise açıklama yapmadı.



Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına sonrasında ise komaya girerek hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, Amini'nin kalp krizinden dolayı yaşamını yitirdiği ve kendisine yönelik herhangi bir fiziki temasın olmadığı belirtilmişti.

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Haber Editörü
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