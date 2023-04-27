İran'da Uzmanlar Meclisi üyesine silahlı saldırı

Ayetullah Abbasali Süleymani, Mazenderan vilayetinin Babolsar ilçesinde bir bankada vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vali, tutuklanan saldırganın bir banka güvenlik görevlisi olduğunu ve öldürme nedeninin belirsiz olduğunu söyledi.
Ayetullah Süleymani, Dini Lideri atayan Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 din adamından biriydi. Ayrıca daha önce, huzursuz güneydoğudaki Sistan-Belucistan eyaletinde mevcut Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in kişisel temsilcisi olarak görev yaptı ve 17 yıl görev yaptıktan sonra 2019'da görevinden ayrıldı. BBC Farsça muhabiri Parham Ghobadi, iş yerleri de dahil olmak üzere İslam Cumhuriyeti'ndeki tüm kamusal alanlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılması çağrısında bulunan radikal biri olduğunu söylüyor.
70'li yaşlarının ortasında olan Ayetullah Süleymani, Çarşamba günü saat 10:30 sıralarında özel işi için Bank Belli'nin Babolsar'daki bir şubesini ziyaret ederken vuruldu. Tasnim haber ajansı tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, din adamının geleneksel koyu renkli bir cübbe ve beyaz türbanla bankanın içindeki bir sandalyede oturduğu görüldü. Mavi ve beyaz bir üniforma giyen ve hafif makineli tüfek gibi görünen bir şey taşıyan orta yaşlı bir adamın, sırtına bir dizi el ateş etmeden önce arkadan ona doğru yürüdüğü görülüyor. Katil zanlısı daha sonra etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.