İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne otomatik silahlarla saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Azerbaycan'ın İran'daki Tahran Büyükelçiliği'ne otomatik silahlarla bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir güvenlik şefi hayatını kaybederken iki korumanıh yaralandığı bldirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na göre saldırı Bakü saatiyle 08:30 civarında meydana geldi. Açıklamada, saldırganların Kalaşnikof otomatik tüfeklerle ateş açarak büyükelçilik güvenlik şefini öldürdüğü ve iki güvenlik görevlisini de yaraladıkları aktarıldı.
Saldırı anına ait görüntüler de gün yüzüne çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, otomatik silahlı bir kişinin büyükelçilik binasına girerek ateş açtığı görülüyor. Olay sırasında güvenlik güçlerinin saldırganları durdurma çabası da kameralara yansıdı.
SALDIRGAN İRAN ASILLI ÇIKTI
İran Tahran polis komutanı Hüseyin Rahimi saldırı hakkında bilgiler paylaştı. Fars haber
ajansına konuşan Rahimi, "Azerbaycan büyükelçiliği yetkilileri büyükelçiliğe girdiğinde bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı" dedi. Saldırganın yakalanmasına değinen Rahimi, iki küçük çocuğun binaya girdiğini gördüklerini belirterek saldırının şahsi ve ailevi nedenlerden dolayı düzenlenmiş olabileceğini değerlendirdiklerini kaydetti. Saldırganın kimlik bilgiler hakkında bir detay verilmezken İran basınında yer alan haberlerde saldırıyı düzenleyen kişinin İran vatandaşı olduğu, eşinin de Azerbaycan asıllı olduğunun tahmin edildiği yazıyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının kişisel nedenlerle gerçekleştirildiğini ve saldırganın ilk açıklamalarının bu doğrultuda olduğunu açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN AÇIKLAMA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, düzenlenen saldırıyı bir terör saldırısı olarak tanımladı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Diplomatik misyonlara yönelik terör saldırıları kabul edilemez." "Bugün Tahran'da büyükelçiliğimize yönelik düzenlenen terör eylemini şiddetle kınıyorum. Bu süreçte şehit olan Teğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyükelçiliğimize ve çalışanlarına sahip çıkın. Bu terör eyleminin son bulmasını talep ediyoruz. durdu." en kısa sürede soruşturulur ve teröristler cezalandırılır."