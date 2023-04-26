İran'daki gizli komite muhalif ünlüleri cezalandırdı

Olayların başlamasından sadece altı gün sonra, 22 Eylül tarihli bir mektupta komite, ekonomi Bakanlığı'na tanınmış 141 kişinin yer aldığı bir liste gönderdi. Bakanlığa vergi beyannamelerini incelemesini ve onlara karşı belirsiz bir işlem yapmasını söyledi. Listede futbol efsanesi Ali Daei ve en iyi aktris Taraneh Alidoosti de yer aldı.
Onlar, protestocuların temel özgürlük çağrılarını destekledikten sonra son yedi ay içinde ekonomik yaptırımlarla, seyahat yasaklarıyla veya gözaltılarla karşı karşıya kalan düzinelerce sanatçı, sporcu ve sosyal medya fenomeni arasında yer alıyor.
Tahran'da ahlak polisi tarafından "uygunsuz" başörtüsü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan genç bir kadın olan Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından gösteriler ülke geneline hızla yayılmıştı. Protestoları yabancıların kışkırttığı "isyanlar" olarak gösteren güvenlik güçlerinin şiddetli baskısında yüzlerce kişi ölmüş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.