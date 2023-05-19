İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan ve hüküm giyen üç kişi idam edildi!

İran'da tutuklu Mahsa Amini'nin gözaltındayken öldürülmesi sonrasında ülke genelinde gösteriler başlatılmıştı. Bu gösterilerde tutuklanan protestoculardan 4'ü verilen karar gereği idam edilmişti.
İNFAZLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİİsfahan vilayetinde bir gösteri sırasında üç güvenlik kuvvetini öldürmekle suçlanan ve aynı zamanda "devlete karşı savaş açmak" suçlamasından idama mahkum edilen üç sanık idam edildi. İran yargısına bağlı Mizan haber ajansının haberine göre, İsfahan şehrinin Khaneh ilçesinde güvenlik güçlerine karşı saldırının faillerinden Salif Mirhasimi, Majid Kazimi ve Saeed Yakubi yargılandı ve idama mahkum edildi.
Böylelikle; ülkede bu güne kadar gösterilere karışan ve idam cezasına çarptırılarak infazı gerçekleştirilen kişi sayısı 7'ye yükseldi.