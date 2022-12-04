DÜNYA
04 Aralık 2022 - 13:47

İran'daki protestolar sonuç verdi: Başsavcılık ahlak polisi birimini kaldırdı!

AFP'nin haberine göre, Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri, Martha Amini'nin yaklaşık üç ay önce ölümünün ardından İran'da başlayan protestoların ortasında ahlak polisi adı altında görev yapan birimlerin görevden alındığını açıkladı.

DÜNYA
04 Aralık 2022 - 13:47
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İran'daki protestolar sonuç verdi: Başsavcılık ahlak polisi birimini kaldırdı!


13 Eylül günü İran'ın başkenti Tahran'da ülkede "ahlak polisi" tanımıyla görev yapan İrşad devriyelerince başörtü kurallarına uymamasından dolayı gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini gördüğü işkence nedeniyle de hayatını kaybetmişti. 16 Eylül'de Amini'nin ölüm haberi ülkede infiale neden olmuş ve bir çok kentte protestolar başlatılmıştı.

Ülke genelinde yaklaşık olarak 3 ay önce başlayan protestolar sürerken, uluslararası ve yerel basında son dakika adı altında çıkan haberlerde 'ahlak polisi birimi'nin kaldırıldığı bildirildi.



Başsavcılık ahlak polisi birimini kaldırdı

BAŞSAVCI MONTAZERİ DUYURDU

AFP'nin bildirdiğine göre Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri, ahlaki polis gücünün görevden alındığını duyurdu. Montazelli, ahlak polisi biriminin yargı ile ilgili hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti ve bu nednele kaldırılmasına karar verildiğini söyledi.

Diğer taraftan; İranlı yetkililer, 3 aydır devam eden protestoları bastırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken kadınların başörtüsü takmasını zorunlu kılan yasayı gözden geçireceklerini söylediler.

Guardian'da yer alan bir haberde ise İran başsavcısı Mohammad Cafer Montazeri'nin Cumartesi günü yapmış olduğu açıklamasındaki, "Parlamento ve yargının yasada değişiklik yapılmasının gerekli olup olmadığını değerlendirdiğini" sözlerine yer verdildi. Başsavcı ayrıca söz konusu sonuçların bir veya iki hafta içinde belirlenmiş olacağını söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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