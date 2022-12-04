13 Eylül günü İran'ın başkenti Tahran'da ülkede "ahlak polisi" tanımıyla görev yapan İrşad devriyelerince başörtü kurallarına uymamasından dolayı gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini gördüğü işkence nedeniyle de hayatını kaybetmişti. 16 Eylül'de Amini'nin ölüm haberi ülkede infiale neden olmuş ve bir çok kentte protestolar başlatılmıştı. Ülke genelinde yaklaşık olarak 3 ay önce başlayan protestolar sürerken, uluslararası ve yerel basında son dakika adı altında çıkan haberlerde 'ahlak polisi birimi'nin kaldırıldığı bildirildi.
DÜNYA
04 Aralık 2022 - 13:47
İran'daki protestolar sonuç verdi: Başsavcılık ahlak polisi birimini kaldırdı!
AFP'nin haberine göre, Başsavcı Mohammad Jafar Montazeri, Martha Amini'nin yaklaşık üç ay önce ölümünün ardından İran'da başlayan protestoların ortasında ahlak polisi adı altında görev yapan birimlerin görevden alındığını açıkladı.
DÜNYA
04 Aralık 2022 - 13:47
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir