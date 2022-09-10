İran'dan Avrupa ülkelerinin nükleer müzakerelerdeki tutumlarına tepki













İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'ın nükleer müzakerelerdeki tutumunu eleştiren ortak bildirisine tepki göstererek yazılı açıklamalarda bulundu. Üç Avrupa ülkesinin İran'ı hedef alan ortak bildirisine tepki gösteren Kenani, bildiriyi "mantık dışı ve iyi niyetli değil" şeklinde değerlendirdi. Kenani, "Nükleer müzakerelerin nihai sonuca varması için diplomatik görüşmelerin devam ettiği bir süreçte, üç Avrupa ülkesinin yanıltıcı bir eylemde bulunarak müzakerelerden sonuç almayı engelleyecek bu yaklaşımı ile böylesi bir bildiri yayınlaması üzücü ve şaşırtıcı" şeklinde konuştu. İran'ın nükleer müzakerelerin sonuçlanması için gerçek iradesini ortaya koyduğunu belirten Kenani, "Üç Avrupa ülkesinin mantık ve iyi niyetle bağdaşmayan bu bildirisi siyonist İsrail rejiminin müzakereleri yenilgiye uğratma çabasının bir sonucudur ve bu üzüntü verici bir durum. Böylesi bir yaklaşımın devam etmesi durumunda, karşı taraf doğacak sonuçların sorumluluğunu da kabul edecektir" dedi.Almanya, Fransa ve İngiltere İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı konusu ile ilgili duruşunu eleştirdikleri ortak bildiride söz konusu duruşun müzakereleri tehlikeye attığını belirtti. Ortak bildiride İran'ın artan nükleer faaliyetlerinden endişe duyulduğu ve Tahran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer tesislerin denetimi konusunda gerekli iş birliğini yapmadığı eleştirildi. Bildiride, İran'dan ajansın şüpheli uranyum parçacıkları tespit edildiği nükleer tesislere ilişkin aydınlatıcı cevapları vermesi istendi.