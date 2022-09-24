DÜNYA
24 Eylül 2022 - 15:31

İran devlet televizyonu: 'Protestolarda 35 kişi hayatını kaybetti'

İran devlet televizyonu, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına sonrasında ise yaşamını yitirmesinin ardından başlayan gösterilerde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, ölü sayısına ilişkin yetkililer tarafından resmi açıklama yapılacağını belirtti.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 15:31
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İran devlet televizyonu: 'Protestolarda 35 kişi hayatını kaybetti'

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına dahil edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam etmekte.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den protestolara karşı "kararlı mücadele" vurgusu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 21 Eylül'de Meşhed kentinde bulunan protestolarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Resul Dust Muhammedi adlı Besic milis üyesinin ailesini arayarak taziyelerini iletti. Reisi, protesto ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulması arasındaki ayrımın harika bir şekilde yapılması gerektiği vurgusunu yaparak ölümlere neden olan şu şekilde olayların yaşanmasını “isyan ve kötülük” olarak nitelendirdi. Reisi, “Ülkenin güvenlik ve huzuruna karşı hareket edenlerle kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

İran'da "Amini" protestolarında 739 protestocu gözaltına alındı

Gilan eyaletinde 60'ı kadın 739 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

Aynur Sena Çabuk

 

 

 



 

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