İran'ın Tebriz kentinde savaş uçağı düştü!

İran'ın yerel haber ajanslarından Mehr'in yayınladığı son dakika haberinde tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğü bilgisi paylaşıldı. Kazanın hemen ardından ise bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazaya ilişkin görüntülerin de verildiği haberde uçağın spor salonu yakınlarına düştüğü ve bölgede de büyük hasar meydana getirdiği belirtiliyor. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre ise kazada 3 kişi hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Uçağın, İran'a ait olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, düştükten sonra parçalanan uçağın kısa sürede yandığı görüntüleri yerel tüm ajanslarda servis edildi. Yangının kontrol altına alma çalışmaları ve bölgedeki incelemelerinde sürdüğü bilgisi verildi.
Kazaya ilişkin görüntülerin de verildiği haberde uçağın spor salonu yakınlarına düştüğü ve bölgede de büyük hasar meydana getirdiği belirtiliyor. Ekiplerin ilk belirlemelerine göre ise kazada 3 kişi hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Uçağın, İran'a ait olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, düştükten sonra parçalanan uçağın kısa sürede yandığı görüntüleri yerel tüm ajanslarda servis edildi. Yangının kontrol altına alma çalışmaları ve bölgedeki incelemelerinde sürdüğü bilgisi verildi.